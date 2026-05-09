Gamou Fall, który w "Tańcu z gwiazdami" tworzy duet z Hanną Żudziewicz, urządził mieszkanie w bardzo przytulnym stylu. Wnętrza nie sprawiają wrażenia pokazowych - dominują w nich ciepły klimat, wygoda i detale nadające całości wyjątkowego charakteru. Jesteście ciekawi? Uczestnik show Polsatu uchylił rąbka tajemnicy.

Gamou Fall postawił na przytulny klimat. Jego mieszkanie przyciąga uwagę detalami

Mieszkanie Gamou Falla wyróżnia się atmosferą, której często brakuje w perfekcyjnie wystylizowanych wnętrzach celebrytów. Zamiast chłodnej "pokazówki" aktor postawił na przestrzeń, która wygląda po prostu jak prawdziwy dom - ciepły, spokojny i pełen charakteru. Już na pierwszy rzut oka widać, że najważniejszy był tu komfort i klimat, a nie efekt rodem z katalogu.

Gamou Fall urządził swoje mieszkanie w spokojnym, bardzo przytulnym stylu. W salonie królują jasne ściany, duże okna i miękkie kanapy pełne poduszek, które od razu nadają wnętrzu domowego klimatu. Aktor wyraźnie stawia na komfort - zamiast chłodnych, designerskich przestrzeni woli miejsce, w którym można odpocząć z książką czy po prostu zaszyć się pod kocem. W oczy rzucają się też dodatki. We wnętrzu pojawiają się nastrojowe lampy, obrazy w stonowanych kolorach oraz rośliny ustawione przy oknach. Wszystko utrzymane jest w ciepłych beżach, brązach i zgaszonych odcieniach niebieskiego, dzięki czemu mieszkanie wygląda bardzo spójnie i spokojnie.

Sporo uroku dodaje także sypialnia. Duże łóżko z miękkim zagłówkiem, lniana pościel i klasyczna lampka nocna tworzą atmosferę rodem z klimatycznego apartamentu. Całość sprawia wrażenie miejsca urządzonego z wyczuciem - bez przesady i zbędnego przepychu, ale z pomysłem i charakterem.

Gamou Fall wkrótce zatańczy w finale. Takie ma refleksje o "Tańcu z gwiazdami"

Propozycja Polsatu wiele zmieniła w karierze aktora. Zyskał większą rozpoznawalność, ale także musiał zmienić swój dotychczasowy harmonogram i nie widział się tak często z rodziną. Jesteście ciekawi, jak skomentował zbliżający się koniec formatu?

- Po ludzku jest po prostu smutne, ale ja uważam, że wszystkie rzeczy w życiu wartościowe, za wszystko trzeba zapłacić cenę. No i to jest ta cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby w przyszłości móc dać jej [córce - przyp. red.] wszystkie możliwości. Więc tak, jest mi cholernie smutno, że kończy się ten program. Jestem cholernie zadowolony i szczęśliwy, że się kończy ten program, bo będę mógł wrócić do rodziny - zaznaczył w rozmowie z Kozaczkiem.