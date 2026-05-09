Robbie Williams to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej sceny muzycznej. Jego życie prywatne od zawsze budziło zainteresowanie mediów, zwłaszcza że piosenkarz nie stronił od luksusów. Jakiś czas temu 52-latek sprzedał swoją posiadłość w Los Angeles i kupił dom w Coral Gables na Florydzie. Okazała willa jest warta 45 milionów dolarów.

Rezydencja typu smart home została wybudowana w 2016 roku. Jej powierzchnia wynosi 1800 m kw. Piosenkarz ma do dyspozycji długi pomost i prywatną linię brzegową. W samej posiadłości znajduje się siedem sypialni, siedem łazienek, dwie toalety gościnne, basen w stylu resortowym ze spa, klimatyczne miejsce na ognisko, kuchnia zewnętrzna, garaż z 18 samochodami oraz piwnica na wino.

Cała willa jest utrzymana w dosyć nowoczesnym stylu. Nie brakuje technologicznych udogodnień takich jak system kontroli jakości powietrza. Zagraniczne media donoszą, że Williams ma zastanawiać się nad stworzeniem pływającego kortu do padla. Trzeba przyznać, że ten pomysł idealnie wpisuje się w luksusowy charakter inwestycji. Wcześniejszymi właścicielami posiadłości byli dr Nicole Martin, znana z programu "The Real Housewives of Miami", oraz jej mąż Anthony Lopez. W okolicy mieszka mnóstwo znanych gwiazd, m.in. Gloria Estefan, Andy Garcia czy Jennifer Lopez. Zdjęcia z wnętrz znajdziecie poniżej.

Robbie Williams oficjalnie dołączył do składu drugiej edycji BitterSweet Festival. Piosenkarz wystąpi w Poznaniu 15 sierpnia. W ciągu trzech dni na scenie pojawi się ponad 40 artystów. Oprócz Williamsa zaśpiewają m.in. Lorde, Twenty One Pilots, Rita Ora, Tom Odell, Ciara, Jessie J, Sobel, Charlie Jeer, Mrozu i zespół Gorillaz. Wydarzenie odbędzie się w Parku Cytadela.