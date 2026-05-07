Niedaleko Warszawy, przy Zalewie Zegrzyńskim, powstaje nietypowy, futurystyczny dom, którego inwestorką jest Maja Bohosiewicz. Budynek o trójkątnym kształcie został zaprojektowany przez częstochowską pracownię. Teraz pokazała, jak przebiega budowa jej posiadłości.

Maja Bohosiewicz będzie mieć dom nad Zalewem Zegrzyńskim. Aktorka pokazała postępy na budowie

Dom wyróżnia się nietypową architekturą, dopasowaną do nieregularnego kształtu działki i jej położenia nad wodą. Wszystkie pomieszczenia będą oferować widok na zalew, a zewnętrzne rozwiązania obejmują zielone ściany, roślinność na dachu oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu budynek harmonijnie wpisze się w otoczenie jeziora i lasów, łącząc nowoczesną estetykę z funkcjonalnością i ekologicznymi rozwiązaniami.

7 maja Maja Bohosiewicz w końcu podzieliła się z fanami aktualnym stanem prac na budowie. "Spełniam swoje marzenie sprzed 20 lat. Dom nad jeziorem. Dokładnie w tym miejscu (!), na tej działce, o której zawsze marzyłam" - podpisała jedno ze zdjęć. Na załączonych fotografiach widać dom od strony tarasu z widokiem wprost na zalew. Inne ujęcie pokazuje wnętrze budynku - choć wciąż widać pustki i folie ochronne, już teraz można dostrzec, że dom będzie jasny i doskonale doświetlony dzięki ogromnym oknom.

Aktorka przyznaje, że budowa trwa długo, ale efekt zdaje się wynagradzać cierpliwość. "Jest szansa, że to będzie mój widok z okna w tę wigilię" - podsumowała. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii:

Maja Bohosiewicz skarży się na dewelopera w Marbelli. "Powiedzieli nam, że możemy iść do sądu"

Maja Bohosiewicz jakiś czas temu dołączyła do grona polskich gwiazd posiadających domy w Hiszpanii, w tym w Marbelli. Niestety, jej doświadczenia z nowym mieszkaniem okazały się frustrujące. W 2025 roku aktorka pokazała na Instagramie fragment swojego domu i oceniła, że stan nieruchomości pozostawia wiele do życzenia.

Bohosiewicz podkreśliła, że firma deweloperska nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. "To jest jakość prezentowana przez najlepszego dewelopera w Marbelli. Podpisali ugodę, w której zobowiązali się naprawienia wszystkiego do końca stycznia, inaczej zaczną płacić kary. Nie naprawili tego, a potem zdecydowali się nie zapłacić kar i powiedzieli nam, że możemy iść do sądu" - napisała.