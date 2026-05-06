Ojciec Tadeusz Rydzyk przez lata podkreślał swoje skromne warunki życia.

Jeszcze niedawno wspomniał okres, gdy spał na samym materacu zamiast w łóżku.

Obecnie ma mieszkać w 48-metrowym apartamencie, który składa się z dwóch pokoi i kuchni.

Mimo plotek o luksusie, Rydzyk ma np. korzystać ze starszego auta.

Jego finanse od lat są przedmiotem publicznej debaty.

Ojciec Tadeusz Rydzyk przez długi czas przedstawiał się jako osoba żyjąca bardzo oszczędnie, a nawet zgodnie z duchem zakonnego ubóstwa. Podkreślał to np. podczas spotkania Rodziny Radia Maria. "Panie premierze, może pan przyjść do mojego pokoju, zobaczyć jak ja mieszkam. W klasztorze, normalnie: łóżko, szafa, biurko, krzesło. Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo. Jak przyjechałem do Torunia, to przez trzy lata co najmniej spałem na materacu. Nie było łóżka, nie było czasu się postarać, a współbraciom nie chciałem zawracać głowy" - wyznał. Tego typu wypowiedzi sprawiały, że wyglądał człowieka unikającego wygód.

Tadeusz Rydzyk zmienił miejsca zamieszkania. Teraz ma własne lokum

Jak wynika z relacji osób z otoczenia ojca Tadeusza Rydzyka, jego sytuacja mieszkaniowa uległa zmianie. Obecnie ma on korzystać z niewielkiego, ale samodzielnego lokum. Jeden z informatorów opowiedział o tym "Super Expressowi". "Teraz ma apartament w Porcie. Taki normalny, dwa pokoje i kuchnia. To wszystko liczy 48 metrów kwadratowych" - czytamy. Choć metraż nie wskazuje na przesadny luksus, sama przeprowadzka z klasztornej celi do prywatnego apartamentu wzbudza zainteresowanie. Dodatkowo pojawiają się głosy, że mimo krążących legend o drogich samochodach, duchowny na co dzień ma wybierać raczej starszy model auta i jeździ "starą toyotą". Co o tym sądzicie?

O. Tadeusz Rydzyk nie unika kontrowersji. To sprawiło, że było o nim głośno

Ojciec Tadeusz Rydzyk od lat budzi duże emocje i kontrowersje. Założyciel Radia Maryja jest kojarzony ze środowiskiem PiS, a jego działalność często przecina się z polityką. W przestrzeni publicznej wielokrotnie pojawiały się pytania o skalę jego majątku oraz sposób zarządzania finansami. Media przypominały także o dużych środkach, które trafiały do instytucji powiązanych z jego działalnością. Przypomnijmy również, że o. Rydzyk złożył śluby ubóstwa jako zakonnik. Nic więc dziwnego, że wierni regularnie interesują się jego codziennością i finansami.