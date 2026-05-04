Andrzej z Plutycz zasłynął z udziału w programie "Rolnicy. Podlasie", w którym występuje u boku ojca Gienka. Ich poczucie humoru i codzienne życie bardzo spodobały się widzom. Rolnicy wykorzystali swoją popularność i założyli kanał na YouTubie, gdzie pokazują gospodarstwo. W nowym filmie Andrzej pochwalił się remontem w ich domu.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej pokazał metamorfozę sypialni. Wymienił panele

Andrzej z Plutycz zaprezentował na nowym nagraniu remont sypialni. Rolnik nie zatrudnił fachowców, tylko sam przystąpił do pracy. - Postanowiłem wyremontować podłogę w sypialni, nie wiem, jak to pójdzie, ale widziałem wiele filmików na YouTubie. Zobaczymy - komentował na filmie. W remoncie pomagał mu brat Jarek. Wspólnymi siłami położyli nowe panele w ciemnobrązowym kolorze. - Z wielkimi przebojami, ale zostały położone. Zostały do zrobienia jeszcze listwy, ale dziś nie mamy już czasu - skomentował przy tym Andrzej.

Jak się okazało, rolnikom praca nie poszła bezproblemowo. Jeden z braci złamał młotek, a drugi skaleczył się podczas remontu w rękę. Ostatecznie pokazali jednak efekt końcowy w sypialni. W komentarzach widzowie zabrali głos. "Pięknie wyszło!", "Bardzo dobra robota, elegancko ci poszło", "Super panie Andrzeju" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Przypomnijmy, że w kilku ostatnich filmach Andrzej zaczął pokazywać swoim fanom przebieg remontu w jego domu. Budynek przeszedł metamorfozę także z zewnątrz. Charakterystyczna zielona elewacja została zastąpiona wykończeniem z drewna, a dotychczasowe okiennice i dawne zdobienia zniknęły na rzecz nowoczesnych, białych okien. Mimo iż część obserwatorów namawiała rolnika do zachowania regionalnych akcentów, Andrzej postawił na bardziej współczesny styl podczas remontu.

Co ciekawe, Onopiuk ma już plany na kolejne zmiany - m.in. chce zagospodarować też poddasze. - Może będą tu dodatkowe pokoje, ale to jeszcze zobaczymy - mówił na jednym z filmów.