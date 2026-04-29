Friz i Wersow postanowili rozstać się z jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerskich nieruchomości w Polsce. To właśnie w tej imponującej willi pod Krakowem przez ostatnie lata tworzyli swoje internetowe projekty, dzielili się prywatnością i świętowali najważniejsze rodzinne momenty. Teraz para zdecydowała, że nadszedł czas na kolejny etap i wystawiła dom na sprzedaż.

Friza i Wersow sprzedają willę. Cena robi wrażenie

Cena luksusowej posiadłości Friza i Wersw robi ogromne wrażenie. Jak wynika z oferty, za swoją nieruchomość influencerzy oczekują dokładnie 4 milionów 900 tysięcy złotych. To kwota, która plasuje ich dom w gronie najbardziej ekskluzywnych ofert w okolicach Krakowa.

Imponująca nieruchomość oferuje ponad 220 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i została postawiona na działce liczącej przeszło 840 metrów kwadratowych. Wokół domu rozciąga się ogród, a na posesji nie zabrakło także luksusowych udogodnień, takich jak basen oraz prywatne jacuzzi.

Friz i Wersow w 2023 roku doczekali się córki Mai, a w styczniu ogłosili, że ich rodzina ponownie się powiększy. Podczas hucznej imprezy zdradzili, że tym razem spodziewają się syna. "Jesteśmy niesamowicie wzruszeni i szczęśliwi, że już niedługo Majusia będzie miała braciszka" - przekazali w mediach społecznościowych. Małżonkowie już kilkukrotnie byli pytani o imię dla chłopca. Wersow uchyliła rąbka tajemnicy podczas głośnego streamu Łatwoganga, w którym brała udział.

- Dzisiaj chodzi o zbiórkę, ale tak jak obiecaliśmy, zdradzimy te trzy imiona. Jedno z nich na pewno będzie imieniem naszego synka. I teraz uwaga, jeszcze raz ci bardzo z Karolem gratulujemy i życzymy wytrwałości odnośnie do dalszego streamu - zaczęła Wersow. - Imię pierwsze to Oliwier, imię drugie to Leoś, a imię trzecie to Franek. Także któreś z tych imion będzie na pewno tym wybranym dla naszego synka - wyjawiła.