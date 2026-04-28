Małgorzata Rozenek-Majdan od lat wybiera na wypoczynek miejsca kojarzące się z luksusem i wygodą, a wśród jej ulubionych kierunków niezmiennie znajduje się Turcja. Tym razem również postawiła na wyjątkową destynację, gdzie towarzyszą jej nie tylko najbliżsi, ale i przyjaciele. Gwiazda chętnie spędza czas na świeżym powietrzu, korzystając z uroków słonecznej pogody i malowniczych okoliczności przyrody.

Małgorzata Rozenek-Majdan odpoczywa w egzotycznym raju

Gwiazda TVN zaprezentowała na Instagramie willę, a także dodała ujęcia z plaży i wspólnego śniadania. Rozenek-Majdan razem z rodziną zatrzymała się w przestronnej nieruchomości otoczonej zielenią, z prywatnym ogrodem i dużym basenem, przy którym można relaksować się w pełnym słońcu. Wnętrza robią wrażenie - jasny, nowoczesny salon z dużymi przeszkleniami wychodzi prosto na taras, a całość urządzono w eleganckim, minimalistycznym stylu.

Na nagraniach widać, że dni upływają im bardzo spokojnie - poranki zaczynają od wspólnych posiłków, później przenoszą się nad basen lub na plażę, gdzie rodzina korzysta z pięknej pogody. Nie brakuje też chwil tylko dla siebie - Rozenek-Majdan pokazuje relaks na świeżym powietrzu i krótkie przejażdżki po okolicy. Całość wygląda jak idealnie zaplanowany, rodzinny wypoczynek w luksusowym wydaniu. Jak możemy podejrzeć na kadrach opublikowanych przez gwiazdę, wakacje spędza nie tylko w gronie rodziny, ale również znajomych. Na jednym ze zdjęć widać bowiem m.in. słynną makijażystkę Magdalenę Pieczonkę.

Radosław Majdan od dawna jest blisko z synami Rozenek-Majdan. Tej rozmowy nie zapomni nigdy

Na profilu prezenterki często widzimy kadry jej męża w towarzystwie trzech synów. Starsi są owocami relacji Rozenek-Majdan z Jackiem Rozenkiem. Od lat w ich życiu obecny jest trzeci mąż gwiazdy TVN, który stał się dla Tadeusza i Stanisława oparciem i przyjacielem. Dziś widzimy ich razem na wakacjach w Turcji i możemy podziwiać, jak dobrą mają relację.

Dawniej mały Tadeusz zapytał Majdana o to, kim dla niego jest. Ten moment został wspomniany przez byłego piłkarza w rozmowie z nami. - Ja mu powiedziałem: "Tadziu, jestem twoim przyjacielem. Do końca życia, jak będziesz miał jakiś problem i przyjdziesz do mnie, to ja ci pomogę, zawsze ci udzielę rady, zawsze dam ci wsparcie i po prostu jestem w twoim życiu, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo, żeby cię kochać - przekazał Majdan.