Julia Wieniawa na co dzień mieszka w apartamencie w Warszawie. Gwiazda ma także leśny dom poza stolicą, jednak nie da się ukryć, że to właśnie na Żoliborzu spędza najwięcej czasu. Mieszkanie piosenkarki urządzone jest w naprawdę interesujący sposób.

Tak mieszka w Warszawie Julia Wieniawa. Prawdziwy luksus!

Salon Julii Wieniawy sprawia wrażenie naprawdę przemyślanej przestrzeni. Już na pierwszy rzut oka uwagę przyciąga harmonia kolorów - ciepłe drewno, kremowe ściany i różne odcienie zieleni. W centralnej części znajduje się miękka sofa w oliwkowym tonie, która nadaje wnętrzu lekko retro charakteru. Naprzeciw niej znalazło się miejsce dla drewnianej komody w stylu vintage. Nie brakuje też bujnych roślin, które świetnie komponują się ze stylowymi meblami.

Salon połączony jest z kuchnią. Widać, że w tym miejscu Julia Wieniawa postawiła przede wszystkim na funkcjonalność. Centralnym punktem jest szeroka wyspa kuchenna w jasnym, kamiennym wykończeniu, która z pewnością przeznaczona jest nie tylko do gotowania, ale także do towarzyskich spotkań. Bardzo dobrze wyglądają przy niej wysokie hokery z plecionymi oparciami. Zabudowa kuchenna jest minimalistyczna i niemal stapia się ze ścianą. Z kolei gładkie fronty bez uchwytów podkreślają nowoczesny charakter wnętrza. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Garderoba Julii Wieniawy zachwyca jej fanów

Garderoba Julii Wieniawy to nie tylko miejsce do przechowywania ubrań. Piosenkarka spędza tutaj mnóstwo czasu, pokazując fanom różne stylizacje. Drewniane szafy z przeszklonymi frontami nadają przestrzeni klasy, pozwalając jednocześnie wyeksponować starannie poukładane kolekcje. Obok nich stoją otwarte regały w złotych ramach, które przypominają butikowe ekspozycje. To właśnie na nich królują designerskie torebki w różnych kolorach i formach. Całe pomieszczenie wyłożone jest miękką, ciemnozieloną wykładziną.

Z garderoby można przejść bezpośrednio do sypialni, która utrzymana jest w podobnym klimacie. Na środku znajduje się ogromne, drewniane łóżko o prostej, solidnej formie. Ciekawymi elementami są złote kinkiety i skórzane fotele, które piosenkarka umiejscowiła pod oknem. To pomieszczenie, które nie jest przesadnie wystylizowane. Widać, że jest przeznaczone przede wszystkim do odpoczynku.