Iga Świątek rzadko uchyla rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego, dlatego każde takie nagranie wzbudza spore zainteresowanie. Tym razem tenisistka postanowiła pokazać fragment swojego mieszkania, a dokładniej kuchnię, w której - jak sama przyznaje - nie czuje się mistrzynią. W krótkim wideo opublikowanym w mediach społecznościowych opowiedziała o swoich umiejętnościach kulinarnych, podkreślając, że gotowanie nie należy do jej najmocniejszych stron. Fani mogli również zobaczyć jej kuchnię.

Iga Świątek pokazała kuchnię. To rzadki kadr

Sportsmenka zdecydowała się wyjść ze swojej strefy komfortu i zaprezentować fanom, jak przygotowuje jedno ze swoich ulubionych śniadań. Pokazała krok po kroku prostą kanapkę z jajkiem, bekonem, warzywami i awokado. Nagranie było nie tylko okazją do podzielenia się kulinarną ciekawostką, ale też rzadkim spojrzeniem na jej codzienność i przestrzeń, w której na co dzień funkcjonuje poza kortem. - Ja totalnie nie umiem gotować. (...) pokażę wam dzisiaj, jak robię śniadanie, bo w sumie to jest jedyne, co potrafię. Jedno z moich ulubionych śniadań to jest bajgiel z jajkiem i bekonem i z awokado, ale niestety nie mam bajgla, dlatego dzisiaj to będzie po prostu kanapka - mówiła tenisistka.



Kuchnia sportsmenki sprawia wrażenie nowoczesnej, jasnej i bardzo dobrze zorganizowanej. Utrzymana jest w stonowanych kolorach - dominują beże, jasne drewno i jasne blaty, co tworzy spokojny, harmonijny klimat. Na blatach widać produkty i akcesoria do gotowania, a noże ustawione na eleganckim stojaku podkreślają funkcjonalny charakter wnętrza. Wszystko ma swoje miejsce, co sugeruje porządek i praktyczne podejście. Całość łączy minimalizm ze swobodą. Jak wam się podoba?

Iga Świątek wspomniała w rolce o czytaniu książek. Fani bardzo to docenili

Na profilu Świątek przeważają głownie posty dotyczące jej kariery. Tym razem pokazała fanom nieco więcej prywaty i wspomniała o książce "Masło", która bardzo ją wciągnęła. Komentarze mówią same za siebie - obserwujący sportsmenki doceniają tego typu treści. "Dzięki, Iga. Książkę kupuję, a ciebie kochamy! Bardzo!", "Potrzebujemy więcej takich wzorców dla młodych ludzi! Odnoszących sukcesy i czytających książki! Dorzucam do listy do przeczytania!", "Gotujemy i czytamy z Igą!'" - piszą fani.