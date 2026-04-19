W 2023 roku Michał Wiśniewski rozpoczął budowę wymarzonego domu. Willa, licząca aż 570 m kw., położona jest na mierzącej ponad 6 tys. m kw. działce znajdującej się w miejscowości Łoś ok. 40 km od Warszawy. Na profilu piosenkarza często pojawiają się relacje z budowy. Ostatnio Wiśniewski pochwalił się luksusowym projektem łazienki. Teraz wrzucił kolejne zdjęcie, tym razem spod samej willi. Na plac budowy wybrał się razem z pięcioletnim synem.

Zobacz wideo Doda o kolejnym rozwodzie Wiśniewskiego. Wspomniała o scenicznym alter ego

Michał Wiśniewski z synem na budowie. "Super chłopaki"

"Inspekcja szefa F" - napisał pod nowym zdjęciem Michał Wiśniewski. Widzimy na nim uśmiechniętego piosenkarza. Obok pozuje podekscytowany Falco, dla którego wizyta na budowie z pewnością była nie lada przeżyciem. W tle widać konstrukcję powstającego budynku - betonowe filary, surowe ściany oraz materiały budowlane ułożone na paletach. Budowa jest już na zaawansowanym etapie, a całość powoli zaczyna przypominać wymarzoną willę artysty. W komentarzach internauci zachwycali się nie tyle budynkiem, ile pięcioletnim synem. "Super chłopaki!", "Piękny synuś", "Szef szefów", "Ale wspaniały chłopak!" - pisali. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Michał Wiśniewski z synemOtwórz galerię

Michał Wiśniewski opowiedział o przewlekłej chorobie. "Paznokcie schodziły..."

19 kwietnia piosenkarz pojawił się w "Pytaniu na śniadanie". Tam opowiedział o swoich wieloletnich zmaganiach z łuszczycą. W jego przypadku choroba objęła łokcie, kolana i paznokcie. Pierwsze objawy miały pojawiać się dopiero w okolicach trzydziestki. - Na początku myślałem, że to są pozostałości po moich wyczynach na scenie, czyli jakieś ślady na kolanach, na łokciach, (...) bo to się robi taki gruby naskórek bardzo często - opowiadał. Z czasem objawy stawały się coraz bardziej uciążliwe. - Paznokcie schodziły, one wyglądały jak paznokcie grzybiczne. (...) Prowadząc z Agatą [Młynarską, przyp. red] program "Świat się kręci", robiłem paznokcie jak kobieta, albo chowałem je, no bo ich nie było - wspominał. Piosenkarz przeszedł trzy etapy leczenia. O ich szczegółach możecie przeczytać TUTAJ.