Karolina Szostak to popularna dziennikarka, która swoją karierę rozpoczęła już w nastoletnim wieku w programie "5-10-15". Widzowie doskonale znają ją z formatów newsowych. Od 2000 jest dziennikarką Polsacie Sport, a w 2011 dołączyła do stacji Polsat Sport News. Oprócz tego Karolina Szostak prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 166 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie dziennikarka od czasu do czasu pokazuje kadry ze swojego mieszkania.

Karolina Szostak o 40-metrowym mieszkaniu. "Nieduże, ale wszystko w nim jest"

Karolina Szostak urządziła się w 40-metrowym mieszkaniu, o którym parę lat temu opowiedziała w programie "Domy gwiazd". Dziennikarka przyznała, że mimo małego metrażu jest zadowolona ze swojego gniazdka. - Bardzo dobrze się w nim czuję, a to jest najważniejsze. Nieduże, ale wszystko w nim jest: kuchnia, łazienka, nawet garderoba - komentowała dziennikarka.

Na zdjęciach publikowanych przez Karolinę Szostak widać, że we wnętrzu pojawiają się elementy stylu glamour. W sypialni można zauważyć lampę ze srebrnymi dodatkami oraz szare łóżko. W salonie znajdują się natomiast telewizor, regał z książkami oraz duża sofa ozdobiona kolorowymi poduszkami. Po fotografie mieszkania Karoliny Szostak zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Szczere wyznanie Karoliny Szostak. "Dzisiaj jesteś tu, jutro chcesz być gdzie indziej"

W wywiadzie dla "VIVY!" Karolina Szostak wyjawiła, czy czuje, że odnalazła swoje miejsce w życiu. Dziennikarka zdobyła się na szczere wyznanie i nawiązała do osobistych doświadczeń. "Nie wiem, czy można takie miejsce znaleźć. Ciągle coś się dzieje. Dzisiaj jesteś tu, jutro chcesz być gdzie indziej. Mentalnie takie miejsce określa partner, z którym żyjesz. Ludzie w moim wieku inaczej nawiązują znajomości i mają inne potrzeby. Kiedy miałam 21 lat, ważne było wspólne mieszkanie i trzymanie się za rękę 24 godziny na dobę. Dziś wystarczy mi świadomość, że jestem dla kogoś najważniejsza, a ten ktoś dla mnie" - mówiła.