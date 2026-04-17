Tak wygląda mieszkanie Joanny Opozdy. Jest bardzo elegancko i przytulnie

W 2023 roku Joanna Opozda pochwaliła się kupnem nieruchomości w Warszawie. Aktorka na bieżąco relacjonowała remont apartamentu. Dwupoziomowe mieszkanie znajdujące się w jednej z warszawskich szeregówek Opozda urządziła od zera. Co jakiś czas na jej profilu pojawiają się ujęcia z wnętrza domu. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się bardzo spójnie i elegancko.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda tańczyła w "TzG". "Jak odpadłam, to się ucieszyłam"

Marmurowe blaty, białe szafki i złote akcenty. Tak wygląda kuchnia Joanny Opozdy

Kuchnia Joanny Opozdy to połączenie nowoczesności z elegancją. Uwagę przyciągają szare, marmurowe blaty, które idealnie komponują się z białymi frontami szafek. W centralnym punkcie znajduje się szeroka wyspa, która pełni rolę zarówno blatu roboczego, jak i miejsca do spędzania czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Wkomponowane w nią złote krzesła o nowoczesnym designie nadają pomieszczeniu jeszcze wyraźniejszego charakteru. Widać, że to nie tylko miejsce przeznaczone do gotowania, ale również przestrzeń, w której można miło spędzić czas.

Przy kuchni znajduje się przytulny salon z dużą, wygodną kanapą. Tutaj również dominuje biel i różne odcienie szarości. Uwagę przyciąga wolnostojący piec, który w zimowe wieczory z pewnością nadaje wnętrzu wyjątkowego klimatu. Kojąco działają także roślinne akcenty i delikatne oświetlenie. Aktorka często wrzuca również zdjęcia z pokoju, który wygląda jak pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do relaksu. Na jednym z ujęć widzimy Opozdę z nosem w książce. Wszechobecne beże i dodatki w stylu boho tworzą spokojną przestrzeń, w której czytanie z pewnością sprawia mnóstwo radości. Zdjęcia z mieszkania znajdziecie w naszej galerii.

Mieszkanie Joanny Opozdy Otwórz galerię

Joanna Opozda postawiła w łazience na minimalizm

Łazienka aktorki to kwintesencja nowoczesnego luksusu w minimalistycznym wydaniu. Dominują tu jasne, chłodne tonacje - ściany wykończone wielkoformatowym wzorem marmuru w odcieniach bieli i szarości tworzą eleganckie tło dla całej aranżacji. Ogromne wrażenie robi także wolnostojąca wanna ze złotą armaturą i duże lustro, które optycznie powiększa pomieszczenie. Całość tworzy harmonijną przestrzeń, która łączy funkcjonalność z estetyką na najwyższym poziomie.