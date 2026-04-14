Dżungla na dachu i wanna w sypialni. Tak mieszka Marcin Tyszka

Marcin Tyszka, ceniony fotograf gwiazd i juror "Top Model" urządził się na warszawskim Żoliborzu. Jego dwupoziomowe mieszkanie wyróżnia się odważnym stylem - pełno tu nieoczywistych zestawień kolorów, imponujących, luksusowych dodatków oraz egzotycznych roślin. Zieleń zdobi nie tylko wnętrza, ale także spektakularny ogród na dachu, z którego rozciąga się widok na Warszawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka od lat zna Wieniawę. Zapytaliśmy o komentarz

Marcin Tyszka zasypał mieszkanie roślinami. Ale to dach robi furorę

Rolki z domu Tyszki zawsze przyciągają uwagę - tło do nagrań na Instagramie może wyglądać jak hiszpańska willa lub dobrze zrobione studio. To jednak jego lokum, które zostało urządzone z dbałością o każdy detal. U Marcin Tyszka rośliny grają pierwsze skrzypce - nie są tylko dekoracją, lecz spójnym motywem, który przenika całe mieszkanie. Zieleń obecna jest w każdym pomieszczeniu, płynnie łączy przestrzenie i prowadzi aż na dach, gdzie taras zamienia się w gęsty, egzotyczny ogród. Fotograf nie ukrywa, że jego pasja do roślin wiąże się z niemałymi wydatkami - sam przyznał, że ich kolekcja mogła kosztować tyle, co luksusowy samochód.

Najbardziej spektakularną częścią apartamentu jest dachowy taras. Z jednej strony rozciąga się widok na Warszawę, z drugiej strony bujna roślinność sprawia, że miasto niemal znika z pola widzenia. To przestrzeń stworzona do relaksu: są tu leżaki, niewielki stolik i kameralny barek, idealny na letnie spotkania. Wnętrza trudno zamknąć w jednej estetyce, ponieważ to przemyślana mieszanka intensywnych kolorów, wzorów i faktur, które razem tworzą efektowną, niemal scenograficzną całość. Szczególnie wyróżnia się jadalnia, gdzie motyw monstery pojawia się nie tylko w roślinach, lecz także w dekoracjach ścian, na suficie i tapicerce krzeseł.

Marcin Tyszka nie chciał banalnego salonu. Ile tu wyszukanych dodatków!

Salon w mieszkaniu Marcin Tyszka ma dwa poziomy, a jasne ściany i podłogi tworzą mocny kontrast dla intensywnej zieleni i kolorowych dodatków. W oczy rzuca się przede wszystkim nietypowa, różowa kanapa oraz duże okna ze szprosami, które nadają wnętrzu charakteru. W apartamencie znajduje się też garderoba utrzymana w odcieniach różu, do której prowadzi wzorzysta, dekoracyjna zasłona. Nawet sypialnia zaskakuje, ponieważ pojawiła się w niej elegancka wanna. Trzeba przyznać, że to dość nietypowe.

Mieszkanie Tyszki to przestrzeń pełna osobistych pamiątek i elementów związanych z pracą. Są tu archiwalne magazyny oraz kącik do pracy z profesjonalnym sprzętem i kolekcją negatywów. Sztuka i design stanowią jedynie subtelne dopełnienie, ponieważ pojawiają się pojedyncze dzieła znanych twórców i charakterystyczne, dekoracyjne motywy na ścianach.