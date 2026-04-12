Adam Woronowicz dołączył do grona gwiazd, które inwestują w nieruchomości poza Europą. Aktor, którego widzowie pokochali za role w takich produkcjach, jak "Teściowie"m "The Office PL" czy "Zupa nic" zdecydował się na zakup apartamentu w egzotycznym mieście Phuket. Nic w tym dziwnego, bo Tajlandia zyskuje na popularności nie tylko jako miejsce wypoczynku, ale także inwestycji. Tak wypowiadał się na temat życia na wyspie Phuket.

REKLAMA

Adam Woronowicz kupił apartament. Dlaczego postawił akurat na Tajlandię?

Decyzja Adama Woronowicza o kupnie apartamentu w Phuket nie była przypadkowa. Podczas jubileuszowego wydarzenia dewelopera, z którym współpracuje jako ambasador, aktor zdradził, co przesądziło o wyborze właśnie tego miejsca. Jak przyznał, ogromne znaczenie miały jego pierwsze wrażenia oraz osobista fascynacja tym krajem. Dodał, że Tajlandia od razu mu się spodobała. - Dlaczego Phuket? To był dla mnie naturalny wybór. Tajlandię pokochałem od pierwszego wejrzenia, a ta malownicza wyspa ma w sobie to, co cenię najbardziej - wspaniałe walory turystyczne, pogodnych i otwartych ludzi oraz zapach rajskiej wolności, której trudno szukać gdziekolwiek w Europie - powiedział cytowany przez "Super Express".

Gwiazdy coraz częściej kupują apartamenty w odległych zakątkach świata. Co nimi kieruje?

Nie da się ukryć, że obecnie Tajlandia coraz częściej stawiane jest obok takich kierunków jak Hiszpania czy Cypr, które od lat przyciągają inwestorów z Europy. Tropikalny klimat, rozległe plaże i rozbudowana infrastruktura sprawiają, że wyspa Phuket zachęca zarówno turystów, jak i osoby szukające drugiego domu. Można tu znaleźć zarówno luksusowe kurorty, jak i bardziej przystępne opcje noclegowe, a różnorodność regionów, od tętniących życiem miejscowości po spokojniejsze zakątki, sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowym atutem jest dobra komunikacja, w tym międzynarodowe lotnisko, oraz stabilne warunki pogodowe przez większą część roku. Wygląda na to, że gwiazdy z chęcią tam wyjeżdżają i zostają na dłużej.