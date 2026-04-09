Joanna Narożna była wyraźnie zaskoczona tym, jak bardzo zmienił się plac budowy od jej ostatniej wizyty. Gdy pojawiła się na miejscu, zobaczyła już wyraźnie zarysowane wnętrza dzięki postawionym ściankom działowym. Szczególnie zdumiało ją tempo, w jakim powstały wyższe poziomy domu wraz ze strychem. Jak przyznała w relacji na Instagramie, nie spodziewała się aż tak szybkich postępów. Jesteście ciekawi?

Zobacz wideo Karpowicz komentuje konflikt Narożnych

Joanna Narożna zaprezentowała postępy prac. Tak wygląda jej nowy dom

Żona muzyka nie kryła emocji, odwiedzając budowę swojego domu. Widok, który zastała na miejscu, był dla niej ogromnym zaskoczeniem i wywołał prawdziwą radość, co opisała na swoim profilu. "Nie wierzę. Przyjechałam dziś na budowę totalnie nieświadoma, a tu czekała na nas taka niespodzianka - mamy już pokoje! Zrobiło nam to dziś dzień. [...] Ta radość, kiedy na górze naszego nowego domu zaczynają powstawać ścianki… Jeszcze chwilę temu była tu tylko przestrzeń, a dziś to już jego miejsce… Nie do opisania" - napisała zachwycona na Instagramie.

Wideo z wizyty na budowie błyskawicznie zainteresowało internautów. W komentarzach zwracali uwagę na skalę inwestycji i przestrzeń, jaką oferuje nowy dom. Najwięcej emocji wzbudziło jednak poddasze z imponującą wysokością aż do dachu. Jak zdradziła Joanna Narożna, właśnie tam swój pokój będzie miał jej syn Marcel. "Czy to będzie kościół?", "Pięknie", "Rośnie wspaniały pałac", "Mały ma szczęście, że będzie miał taki wielki pokój" - czytamy opinie w komentarzach.

Joanna Narożna zdradziła więcej na temat domu. Nietypowy kształt

Już rok temu Joanna Narożna uchyliła rąbka tajemnicy na temat projektu - rezydencja ma kształt litery L i będzie zintegrowana z garażem. Jasna, niemal śnieżnobiała elewacja zostanie zestawiona z popielatym dachem, a przy wejściu staną dwie kolumny inspirowane grecką architekturą, dodając całości klasy i elegancji. Od samego początku inwestycji podkreślała, że tempo prac jest imponujące, a realizacja tego projektu to dla nich wyjątkowy, wręcz przełomowy etap w życiu.