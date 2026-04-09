Robert Gawliński i jego żona Monika Gawlińska od kilku lat z powodzeniem rozwijają biznes w słonecznej Grecji. Ich prywatna willa, położona na malowniczym półwyspie Peloponez, została przekształcona w miejsce, które mogą wynajmować turystom. Lider zespołu Wilki postanowił sprawdzić się w tej branży, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

REKLAMA

Robert Gawliński z żoną wynajmują willę w Grecji. Luksusowy dom nie należy do najtańszych

- Chcemy z Monią rozkręcić mały biznes w Grecji. Na razie wynajmujemy swój dom na wakacje, żeby zobaczyć, jakie są oczekiwania gości, nauczyć się organizacji takiej pracy. To fajne wyzwanie, coś zupełnie nowego. Wielu artystów nie myśli o tym, że nie da się grać koncertów do końca życia. Ja na starość zamierzam siedzieć pod oliwką, sączyć zimne greckie wino i maczając chleb w oliwie, patrzeć na morze - wyznał kiedyś w rozmowie z "Faktem" Robert Gawliński.

Obecnie wiadomo już, że decyzja o wynajmie była trafiona. Zainteresowanie nie słabnie, a kalendarz rezerwacji szybko się zapełnia. - Wynajmujemy go i interes kręci się dobrze. Nie mamy na co narzekać - wyznała Gawlińska w 2025 roku.

Sama posiadłość robi ogromne wrażenie. Goście mają do dyspozycji około 100 metrów kwadratowych przestrzeni zaprojektowanej z myślą o komforcie i relaksie. Willa oferuje dwie przytulne sypialnie, które zapewniają prywatność i wygodę, a także przestronną część dzienną sprzyjającą wspólnemu spędzaniu czasu.

Cena na stronie oferującej wynajem nie należy jednak do najniższych. W sezonie letnim czteroosobowa rodzina na tydzień wakacji wyda około 12 tys. zł. Cena za dobę bez dodatkowych opłat to obecnie około 1300 zł. Dużo czy mało?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Największe emocje w posiadłości budzi jednak to, co znajduje się na zewnątrz. Na terenie posesji mieści się prywatny basen oraz spektakularny taras na dachu. To właśnie stamtąd rozpościera się widok, który przyciąga turystów: panorama gór przeplatająca się z błękitem morza, tworząca pocztówkowy krajobraz.

Już na początku działalności właściciele przekonywali, że cena (wówczas 400 euro za dobę) jest adekwatna do standardu. - Są już chętni, mamy kilka zapytań i pierwszą rezerwację. Pierwszy wynajmujący to Grek z Aten. Nasi fani wiedzą, że to dom Roberta Gawlińskiego i namawiają rodziców, żeby tam pojechać w sierpniu - mówiła w 2022 roku Monika Gawlińska.