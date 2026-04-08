Agnieszka Hyży stworzyła dla swojej rodziny wyjątkową przestrzeń z dala od miejskiego zgiełku. Jej dom położony w otoczeniu zieleni to miejsce, w którym królują naturalne materiały, jasne światło i przytulna atmosfera. Każdy kadr, który trafia do sieci, pokazuje nie tylko stylowe wnętrza, ale też codzienność pełną rodzinnego ciepła.

Zobacz wideo Hyży podsumowała "TzG". Szczerze o udziale

Agnieszka Hyży postawiła na naturę i detale. Spójrzcie tylko na ten stół

Wnętrza domu Agnieszki Hyży są wyraźnie inspirowane naturą. Dominują zielenie, drewno i miękkie światło wpadające przez duże przeszklenia, które otwierają przestrzeń na ogród i las za oknem. Szczególną uwagę przyciąga jadalnia - stół udekorowany z racji świąt mchem, gałęziami i subtelnymi ozdobami tworzy niemal bajkowy klimat, przypominający leśną aranżację. Pod kadrem z Wielkanocy nie zabrakło dłuższego opisu. "W lesie, który stał się naszym domem, w trawie na stole, w gorącej balii, w klockach LEGO, w jajkach z kurkumą, w zieleni i kwiatach, na spacerze, w sąsiedzkiej bitwie na śmigus-dyngus i z zajączkiem ukrytym w drzewach ….takie były święta 2026" - napisała Agnieszka Hyży, dumna z tego, jaką przestrzeń stworzyła w ostatnim czasie.

W jej domu nie brakuje również rodzinnego charakteru. Wspólne chwile, zabawa z dzieckiem czy kreatywne aktywności przy stole przeplatają się z dopracowanym designem. Całość sprawia wrażenie spójnej, ciepłej przestrzeni, w której estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. Dom Hyży to nie tylko styl, ale przede wszystkim klimat - spokojny, naturalny i bardzo "domowy".

Agnieszka Hyży lubi jasne wnętrza. Wyjątkowym miejscem jest spiżarnia

Dziennikarka pokazała na Instagramie jeszcze inne ujęcia ze swojego nowego domu, zdradzając, jak urządziła przestrzeń do życia z rodziną. Na opublikowanych kadrach widać jasne, stonowane wnętrza, w których dominują beże i naturalne odcienie. W salonie uwagę zwraca wygodna kanapa, duży telewizor oraz solidny, drewniany stół udekorowany eleganckimi dodatkami.

Na innych ujęciach widać z kolei perfekcyjnie zorganizowaną garderobę - wszystko ma tam swoje miejsce, a porządek jest dopracowany w najmniejszym szczególe. To jednak dopiero część domowych udogodnień. Hyży pokazała swego czasu również przestronną spiżarnię, wypełnioną zapasami, która bez wątpienia ułatwia codzienne funkcjonowanie całej rodziny.