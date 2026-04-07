Paulina Krupińska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kadry zarówno z planów zdjęciowych, jak i te prywatne. 7 kwietnia prezenterka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z placu budowy, zdradzając, jak będzie wyglądał jej góralski dom. Mimo że przed Krupińską i Karpielem-Bułecką jeszcze dużo pracy, lokum już teraz robi wrażenie.

Paulina Krupińska chwali się góralskim domem. Widok z okien robi wrażenie

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka i ich dzieci dzielą życie między Podhale a Warszawę. Lider zespołu Zakopower w jednym z wywiadów zachwalał takie rozwiązanie, wskazując, że jego córka i syn mogą w ten sposób poznawać życie miejskie i wiejskie. - Do szkoły chodzą w Warszawie, więc mają podane dwa światy. To też jest dobre, bo kiedyś w przyszłości będą mogli odnaleźć się i na wsi, i w mieście. To daje im szerszą perspektywę, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy i jakie miejsce do mieszkania, jako dorośli ludzie sobie wybiorą. Mają to szczęście w życiu, że mogą być albo w Warszawie, albo w górach, a reszta jest w ich rękach - mówił w rozmowie z w rozmowie z Plejadą.

Teraz z kolei Paulina Krupińska pokazała, że ich góralski dom jest w budowie. Mimo że potrzeba jeszcze wiele pracy, by go wykończyć (nie ma jeszcze m.in. podłóg), to już widać, że jest piękny. Wszystko dlatego, że małżeństwo postawiło na naturalny materiał, jakim jest drewno. Nie brakuje dużych i licznych okien, z których roztacza się cudowny widok na okolicę. Postawiono też na piękne detale, jak rzeźbienia w drewnianych belkach na suficie.

Dokończ zdanie: jak przetrwacie remont czy budowę domu to…?

- śmiała się w opisie pod zdjęciem Krupińska. W jednym z komentarzy pod zdjęciami zaznaczyła dodatkowo, że dom zaprojektował jej mąż. Sebastian Karpiel-Bułecka jest bowiem nie tylko muzykiem, ale też architektem.

Internauci pod wrażeniem domu Krupińskiej i Karpiela-Bułecki

Pod zdjęciami znalazło się wiele komentarzy. "Coś czuję, że ten dom to będzie prawdziwe dzieło architektury", "Ale będzie tam pięknie. I te widoki", "Te detale, ale tam będzie pięknie" - chwalili internauci. Swoje trzy grosze dorzucił Daniel Michałowski, który współprowadzi z Krupińską "Dzień dobry TVN". "Piękny widok!! Za oknami także" - napisał prezenter.