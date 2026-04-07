Ewa Chodakowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje nie tylko materiały motywacyjne i z treningów, ale też kadry ukazujące jej życie prywatne. To właśnie na nich można podejrzeć, jak się urządziła. Tym razem 44-latka opublikowała zdjęcia, na których widać fragmenty jej warszawskiego mieszkania.

Ewa Chodakowska pochwaliła się sypialnią. Spójrzcie na zdjęcie na ścianie

Trenerka dzieli życie między Polskę a Grecję, z której pochodzi jej mąż Lefteris Kavoukis. Jakiś czas temu małżeństwo kupiło dwupoziomowe mieszkanie w Warszawie o imponującej powierzchni 360 m kw. Trenerka zaprosiła kamery "Dzień dobry TVN" do siebie i pokazała widzom śniadaniówki, jak mieszka w stolicy (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ). Teraz z kolei na Instagramie pochwaliła się sypialnią i pokojem kąpielowym.

Widać, że trenerka lubi jasne, eleganckie i nowoczesne wnętrza. Sypialnia urządzona jest raczej w minimalistycznym, klasycznym stylu. W oczy rzucają się jasne ściany z ozdobną sztukaterią. Do tego duże łóżko w beżowym zagłówkiem i ozdobną tkaniną w biało-niebieską kratę. Nad łóżkiem, na środku zawisło romantyczne zdjęcie pary wykonane na plaży. To zostało oprawione w białą prostą ramę. Całość uzupełniają proste kinkiety zamontowane po obu stronach grafiki.

Ewa Chodakowska pokazała pokój kąpielowy. Wygląda jak wycięty z katalogu

Pod względem designu dużo więcej dzieje się w łazience, a właściwie pokoju kąpielowym trenerki. Centralnym punktem jest tu duża, wolnostojąca wanna, która sprawia, że pomieszczenie jest bardzo eleganckie. Na ścianach i podłodze nie zabrakło marmurów (albo płytek imitujących marmur) oraz ozdobnych luster. W oknach zwisły zasłony z półprzezroczystego materiału, które nadają całości salonowego klimatu. Nie zabrakło też ozdób w postaci białego żyrandolu oraz stojących w wazonach traw pampasowych. Trzeba przyznać, że wnętrze wygląda jak z katalogu.