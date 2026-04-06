Izabela Janachowska otworzyła drzwi swojego domu dla kamer programu "Pytania na śniadanie". Znana ekspertka ślubna pokazała zarówno swoje miejsce zamieszkania, jak i przestrzeń, w której pracuje. Towarzyszył jej sześcioletni letni syn, Christopher. - Jak to dobrze mieć swojego człowieka - przyznała tancerka z czułością.
Przez wiele lat Janachowska była obecna w show-biznesie, występując w programie "Taniec z gwiazdami" oraz prowadząc własne programy w stacjach TVN i Polsat. Po zakończeniu kariery tanecznej skupiła się na branży ślubnej, tworząc własną markę, organizując wesela i projektując suknie ślubne. W najnowszym odcinku "Pytania na śniadanie" Grzegorz Dobek spędził z nią dzień. Prezenter odwiedził jej dom oraz atelier, w którym ekspertka ubiera gwiazdy na wyjątkowe okazje.
W ekskluzywnym apartamencie Janachowskiej dominują ponadczasowe, naturalne barwy ziemi zestawione ze złotymi akcentami. Złote detale, od mebli po oświetlenie i armaturę, tworzą harmonijną całość z kanapą i fotelami w beżach, bieli i delikatnych brązach. To nadaje wnętrzom wyrafinowany i nowoczesny charakter, a modne czarne akcenty oraz elementy z naturalnego drewna wprowadzają ciekawe kontrasty i przytulność. Jednym z pierwszych elementów, które przyciągają wzrok, jest fortepian ustawiony w samym sercu salonu. Zdjęcia wnętrz Izabeli Janachowskiej zobaczycie w naszej galerii:
Izabela Janachowska niedawno pokazała na Instagramie także pokój swojego sześcioletniego syna, Christophera. Pokój chłopca jest przestronny, niemal jak mała kawalerka. Ściany pomalowano na niebiesko, a łóżko udekorowano motywem obłoków. Na ścianie wisi neon z samolotem, a w pokoju znajdują się dwa białe dywany, kanapa, fotel, dekoracyjne szafki i duży telewizor. Nie brakuje też pudełek z zabawkami.