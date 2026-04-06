Izabela Janachowska otworzyła drzwi swojego domu dla kamer programu "Pytania na śniadanie". Znana ekspertka ślubna pokazała zarówno swoje miejsce zamieszkania, jak i przestrzeń, w której pracuje. Towarzyszył jej sześcioletni letni syn, Christopher. - Jak to dobrze mieć swojego człowieka - przyznała tancerka z czułością.

Izabela Janachowska pokazała swoje luksusowe wnętrza. Uwagę zwracają złote akcenty i beże

Przez wiele lat Janachowska była obecna w show-biznesie, występując w programie "Taniec z gwiazdami" oraz prowadząc własne programy w stacjach TVN i Polsat. Po zakończeniu kariery tanecznej skupiła się na branży ślubnej, tworząc własną markę, organizując wesela i projektując suknie ślubne. W najnowszym odcinku "Pytania na śniadanie" Grzegorz Dobek spędził z nią dzień. Prezenter odwiedził jej dom oraz atelier, w którym ekspertka ubiera gwiazdy na wyjątkowe okazje.

W ekskluzywnym apartamencie Janachowskiej dominują ponadczasowe, naturalne barwy ziemi zestawione ze złotymi akcentami. Złote detale, od mebli po oświetlenie i armaturę, tworzą harmonijną całość z kanapą i fotelami w beżach, bieli i delikatnych brązach. To nadaje wnętrzom wyrafinowany i nowoczesny charakter, a modne czarne akcenty oraz elementy z naturalnego drewna wprowadzają ciekawe kontrasty i przytulność. Jednym z pierwszych elementów, które przyciągają wzrok, jest fortepian ustawiony w samym sercu salonu. Zdjęcia wnętrz Izabeli Janachowskiej zobaczycie w naszej galerii:

Pokój syna Izabeli Janachowskiej robi wrażenie. Zobaczcie, jak udekorowano na ścianę

Izabela Janachowska niedawno pokazała na Instagramie także pokój swojego sześcioletniego syna, Christophera. Pokój chłopca jest przestronny, niemal jak mała kawalerka. Ściany pomalowano na niebiesko, a łóżko udekorowano motywem obłoków. Na ścianie wisi neon z samolotem, a w pokoju znajdują się dwa białe dywany, kanapa, fotel, dekoracyjne szafki i duży telewizor. Nie brakuje też pudełek z zabawkami. Zdjęcia pokoju zobaczycie w naszym artykule: Pokój sześcioletniego syna Janachowskiej jak nieduża kawalerka. Wielki telewizor na ścianie to początek.