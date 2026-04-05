Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kilku dni dzielili się z fanami kulisami przygotowań do Wielkanocy. Regularnie publikowali w sieci nagrania, w których pokazywali, jak w łatwy i szybki sposób stworzyć efektowne, świąteczne ozdoby. Wielkanocny poranek spędzili natomiast z widzami programu "halo tu polsat", a tuż po nim mogli ze spokojem nacieszyć się wielkanocnym wystrojem w domu. Trzeba przyznać, że małżonkowie bardzo się postarali. Jesteście ciekawi?

Zobacz wideo Zapytaliśmy Serowską o ślub Kurzopków

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaszaleli w Wielkanoc. Ale klimat w willi

W Wielką Sobotę znana para zaprezentowała kolejną porcję wielkanocnych dekoracji przygotowanych na świętowanie. Katarzyna Cichopek sięgnęła po telefon i z radością pokazała fanom efekty swojej pracy - wszystko z myślą o świątecznym spotkaniu dla najbliższych w ich nowym domu. Wśród ozdób znalazły się m.in. świece stylizowane na mech, świeczki w kształcie zajączków, kompozycje kwiatowe w skorupkach jajek oraz wazony wypełnione pisankami. Nie zabrakło też drobnych niespodzianek dla gości.

- W tym roku przygotowaliśmy dla gości serwetki z uszkami z małą niespodzianką w środku. I tak jak rok temu sprawdził się ten patent, powtórzyłam bukiet z jajeczkami. Naprawdę mi się podobało - relacjonowała na Instagramie Katarzyna Cichopek. Przebywanie w tak przystrojonym domu to sama przyjemność.

Katarzyna Cichopek zaskoczyła fanów dekoracją z marchewek. Niezbędna była wiertarka

Aktorka i prezenterka udowodniła, że nie boi się nawet najbardziej nietypowych trendów z sieci. Na swoich profilach w mediach społecznościowych pokazała, jak stworzyć dekorację z… marchewek - najpierw przycięła je do rozmiaru wazonu, potem wydrążyła wiertarką i włożyła do środka kwiaty oraz bazie. Jaki był efekt? Całkiem niezły. Problem w tym, że marchewki szybko zaczęły przeciekać i chłonąć wodę, przez co kompozycja nie przetrwała próby czasu. Sama zainteresowana podsumowała to krótko: Wizualnie 10/10, praktyczność: 5/10. Po dwóch dniach kwiaty zwiędły i nieprzyjemnie pachniały...