Robert i Anna Lewandowscy przeprowadzili się kilka lat temu do Hiszpanii. Małżeństwo mieszka w luksusowej willi, którą wynajmują od byłego piłkarza FC Barcelony Marca Bartry. Posiadłość znajduje się w Castelldefels, nadmorskiej miejscowości położonej w prowincji Barcelona. - Żyje się nam bardzo dobrze. Dzieciaczki chodzą do szkoły, są bardzo zadowolone. Świat piłkarski rozgrzewa całe miasto i nie tylko miasto. Fajnie się żyje - mówiła jakiś czas temu Lewandowska w wywiadzie z TVP Sport. Wygląda jednak na to, że Lewandowscy mają już dość życia w wynajmowanym domu. Media obiegła informacja, że para szykuje się do wyprowadzki.

REKLAMA

Robert i Anna Lewandowscy kupili nową posiadłość. Zamieszkają obok Szczęsnego

Na wielu portalach pojawiła się informacja, że małżeństwo na nowe miejsce do życia wybrało miejscowość Garraf. Lewandowscy mieli zakupić tam posiadłość już jakiś czas temu. Przegląd Sportowy twierdzi jednak, że piłkarz i jego ukochana tak naprawdę postawili na Gavę, w której mieszka Wojciech Szczęsny. Dziennikarz portalu przekazał jakiś czas temu, że podczas wizyty w tej małej miejscowości natknął się na pozostałość po remoncie - budowlaną tablicę informacyjną przyczepioną do bramy wjazdowej. "Wypisane na nich dane nie pozostawiają wątpliwości, kto jest właścicielem nieruchomości. I że to będzie dobry dom. Szanując prywatność Lewandowskich, zdjęć ich nowej posiadłości nie publikujemy" - czytamy na stronie Przeglądu Sportowego.

Robert Lewandowski odejdzie z Barcelony? Decyzja zapadnie już wkrótce

Jak wiadomo, obecny kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa za niespełna trzy miesiące. Mówi się, że klub chce zatrzymać Lewandowskiego, ale jego nowy kontrakt miałby być gorszy od poprzedniego. Wiele bowiem wskazuje na to, że 37-latek stanie się drugoplanową postacią. Klub niedługo ma przedstawić swoje warunki, ale decyzja będzie należeć już do Lewandowskiego. Podobno piłkarz myśli o pozostaniu w Katalonii, jednak rozważa jeszcze inne opcje, a wśród nich mają być przenosiny do klubów z USA czy Arabii Saudyjskiej. Jak myślicie, co zrobi?