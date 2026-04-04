Joanna Przetakiewicz to bizneswoman, która spełnia się jako właścicielka marki modowej. La Mania oferuje klientkom ekskluzywne ubrania i dodatki, a także akcesoria domowe. Przetakiewicz interesuje się jednak nie tylko modą oraz designem, chętnie zabiera również głos na ważne, społeczne tematy. Przedsiębiorczyni nie ukrywa, że uwielbia luksus - a to widać we wnętrzach jej domu. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak urządziła swoją kuchnię. Króluje w niej połączenie czerni ze złotem.

Joanna Przetakiewicz bryluje w kuchni. Tak się tam urządziła

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi Przetakiewicz podzieliła się z obserwatorami wyjątkowym przepisem - drożdżówką babci Jany. Zobaczyliśmy, jak wykonuje kolejne kroki, przygotowując deser. Przy okazji pokazała fanom, jak wygląda jej kuchnia. Uwagę od razu przykuwa podłoga - czarno-biała jodełka, co jest raczej nietypowym wyborem. W kuchni królują dwa kolory: złoty i czarny. Elementem, który się wyróżnia, jest niewątpliwe czerwony piekarnik. W dalszej części pomieszczenia kolorystyka jest bardziej ujednolicona.

Zabudowa kuchenna jest czarna, ale znajdujące się w niej półki biją po oczach złotym kolorem. Znajdziemy na nich dodatki - również, jak można się było spodziewać, w złotym odcieniu. Podobnie jest w przypadku wyspy, która znajduje się pośrodku pomieszczenia. Czarny kolor łączy się tam ze złotymi zdobieniami. Sztukateria przy suficie również wykończona została w złocie. Złote są również uchwyty do szafek. Całość to połączenie ciemnej klasyki z luksusowym wykończeniem.

Niedawno Joanna Przetakiewicz porozmawiała z portalem Kozaczek. W pewnym momencie została zapytana o życie za 3167 złotych miesięcznie - to kwota, która według GUS-u przypada statystycznie na jednego Polaka. Bizneswoman zdaje sobie sprawę, że wiele kobiet żyje za taką kwotę - albo i za mniejszą. "Polacy są fenomenalni. Kobiety w Polsce są najlepszymi dyrektorami finansowymi swoich finansów, jakich nie ma na świecie. Więc jak ja słyszę te brednie, że kobiety nie mają głowy do pieniędzy, to po prostu wiem, że to jest bzdura" - oceniła.

Krótko po rozwodzie Przetakiewicz próbowała żyć za dwa tysiące złotych miesięcznie. Okazało się, że kwota była zbyt niska. - Autentycznie spisywałam wszystkie swoje wydatki powyżej 20 zł. (...) To był właśnie ten mój kilkumiesięczny test, kiedy sytuacja była taka, że wszystkie swoje oszczędności zainwestowałam w kolejną klinikę i w restaurację. Naprawdę było ciężko. I wtedy sobie pomyślałam, czy jestem w stanie żyć za 2000 zł miesięcznie. Za 2000 zł miesięcznie nie byłam w stanie żyć. Rodzice mi pomagali, ale to nie była duża pomoc" - przyznała.