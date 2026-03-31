Friz i Wersow w 2022 roku postanowili zamieszkać tylko we dwójkę i zdecydowali się na zakup nowoczesnego i luksusowego domu mieszczącego się pod Krakowem. Fani słynnej pary doskonale kojarzą tę posiadłość, która przez ostatnie cztery lata często stanowiła tło nagrywanych przez youtuberów filmików. W styczniu tego roku Friz i Wersow poinformowali jednak, że czas na zmiany i w ciągu zaledwie 24 godzin wyprowadzili się ze swojej willi. Niewykluczone, że małżonkowie podjęli tę decyzję w związku z faktem, że już niebawem powitają na świecie syna.

Dom Friza i Wersow jest do kupienia. Tak wygląda w środku

30 marca na Instagramie jednej z firm zajmujących się sprzedażą luksusowych nieruchomości pojawił się filmik z prezentacją domu Friza i Wersow. Jak dowiadujemy się z nagrania, willa ma 220 m kw. i mieści się na działce o powierzchni prawie 8,5 arów. To, co natychmiast rzuca się w oczy, to wnętrza wykończone wyłącznie w jasnych barwach. Biel dominuje zarówno w kuchni, jak i połączonymi z nią jadalnią i salonem. W strefiie dziennej umieszczono ogromne okna, które wpuszczają dużo dziennego światła. Jest tu również wyjście na taras, na którym znajduje się basen oraz jacuzzi.

Dom jest piętrowy, a na piętrze znajdują się cztery sypialnie. - W tym jedna typu "master bedroom" z garderobą, łazienką i dużym tarasem - słyszymy na nagraniu. - Dom został wykończony pod klucz z użyciem wysokiej jakości materiałów. Jest w pełni umeblowany i gotowy do zamieszkania od pierwszego dnia - dodano. Na wcześniejszych filmikach, na których Friz i Wersow chwalili się wystrojem swojego lokum, można było zobaczyć także, że we wnętrzach znajduje się także m.in. spiżarnia z oddzielną lodówką. Na tarasie influencerzy ustawili także kanapy i fotele, stół z krzesłami oraz palenisko. Co ciekawe, w jednej z łazienek nad wanną zawisł z kolei... telewizor. Chcielibyście mieszkać jak Friz i Wersow?

Friz i Wersow nie znaleźli jeszcze docelowego lokum

Friz i Wersow w styczniu przekazali fanom, że jak na razie na kilka miesięcy przeprowadzają się do pierwszego domu "Genzie", gdzie powstawał pierwszy sezon projektu Friza "Twoje 5 minut". Friz poinformował, że parze zależy na tym, aby znaleźć się bliżej centrum miasta. - Na przeczekanie, bo coś tam planujemy, coś szykujemy, coś kombinujemy, a chcieliśmy już tu mieszkać bliżej centrum, żeby poogarniać sobie okolicę, bo w podobnej chcemy sobie coś innego poszukać, więc to jest fajny wybór - powiedział influencer.