Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy zapragnęli mieć dom na łonie natury, który będzie odskocznią od życia w hałaśliwym mieście. Jak mogliśmy dowiedzieć się z "Faktu", budowa ruszyła ok. 2010 roku i zakończyła mniej więcej po dwóch latach. - Wszystko idzie zgodnie z planem. Jest odpowiedni nadzór, który tego pilnuje. Niedawno sam tam byłem i sprawdzałem. Robotnicy wiedzą, co mają robić - opowiadał wówczas tabloidowi były prezydent. Dziś Kwaśniewscy mogą cieszyć się z w pełni urządzonego, liczącego ponad 200 m kw. domu na Mazurach, w którym chętnie spędzają letnie miesiące.
Mazurska posiadłość Kwaśniewskich jest piętrowa. Na parterze znalazł się salon z kominkiem, gabinet oraz łazienka. Na piętrze z kolei są sypialnie z oddzielnymi toaletami. Oprócz tego, jak donosił "Fakt", na terenie posiadłości miały znaleźć się również oddzielne budynki dla gości i dla ochrony. Były prezydent i jego bliscy rzekomo mają do dyspozycji nawet zabudowany prywatny kort tenisowy oraz basen.
Zdjęciami z mazurskiej willi co jakiś czas dzieli się na Instagramie Aleksandra Kwaśniewska, która chętnie przyjeżdża tu latem. W 2022 roku opublikowała kadr, na którym można podejrzeć dokładnie, jak budynek wygląda z zewnątrz. Został wykonany z czerwonej cegły, która wraz z drewnianymi elementami tworzy rustykalny klimat. Ganek otaczają szerokie kolumny, na fasadzie widać pnące się rośliny, a przed domem - starannie wypielęgnowane, bogate rabatki kwiatowe. Całość jest podświetlona, co dodaje uroku również wieczorem.
Na zdjęciach udostępnianych przez Aleksandrę Kwaśniewską można podejrzeć też taras z wygodnymi meblami ogrodowymi oraz pokaźny ogród, w którym znalazły się m.in. krzaki malin. Wrażenie robi także widok dookoła - posiadłość stanęła w otoczeniu drzew, a tuż obok niej znajduje się jezioro. Jest tu mała plaża i niewielkie, drewniane molo, z którego można łowić ryby. Kwaśniewscy chętnie wypoczywają na łonie natury, pływając łódką i spacerując po pobliskich lasach.