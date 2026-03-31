Powrót na stronę główną

Willa Kwaśniewskich na Mazurach robi wrażenie. Tam odpoczywają od miejskiego zgiełku

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy kilkanaście lat temu zbudowali dom na Mazurach. W posiadłości otoczonej lasami oraz jeziorami aż chce się odpocząć.
Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy zapragnęli mieć dom na łonie natury, który będzie odskocznią od życia w hałaśliwym mieście. Jak mogliśmy dowiedzieć się z "Faktu", budowa ruszyła ok. 2010 roku i zakończyła mniej więcej po dwóch latach. - Wszystko idzie zgodnie z planem. Jest odpowiedni nadzór, który tego pilnuje. Niedawno sam tam byłem i sprawdzałem. Robotnicy wiedzą, co mają robić - opowiadał wówczas tabloidowi były prezydent. Dziś Kwaśniewscy mogą cieszyć się z w pełni urządzonego, liczącego ponad 200 m kw. domu na Mazurach, w którym chętnie spędzają letnie miesiące.

Zobacz wideo Dlaczego wybrała to miejsce?

Dom Kwaśniewskich na Mazurach wygląda jak z bajki

Mazurska posiadłość Kwaśniewskich jest piętrowa. Na parterze znalazł się salon z kominkiem, gabinet oraz łazienka. Na piętrze z kolei są sypialnie z oddzielnymi toaletami. Oprócz tego, jak donosił "Fakt", na terenie posiadłości miały znaleźć się również oddzielne budynki dla gości i dla ochrony. Były prezydent i jego bliscy rzekomo mają do dyspozycji nawet zabudowany prywatny kort tenisowy oraz basen.

Zdjęciami z mazurskiej willi co jakiś czas dzieli się na Instagramie Aleksandra Kwaśniewska, która chętnie przyjeżdża tu latem. W 2022 roku opublikowała kadr, na którym można podejrzeć dokładnie, jak budynek wygląda z zewnątrz. Został wykonany z czerwonej cegły, która wraz z drewnianymi elementami tworzy rustykalny klimat. Ganek otaczają szerokie kolumny, na fasadzie widać pnące się rośliny, a przed domem - starannie wypielęgnowane, bogate rabatki kwiatowe. Całość jest podświetlona, co dodaje uroku również wieczorem.

dom KwaśniewskichOtwórz galerię

Tuż obok posiadłości znajduje się jezioro

Na zdjęciach udostępnianych przez Aleksandrę Kwaśniewską można podejrzeć też taras z wygodnymi meblami ogrodowymi  oraz pokaźny ogród, w którym znalazły się m.in. krzaki malin. Wrażenie robi także widok dookoła - posiadłość stanęła w otoczeniu drzew, a tuż obok niej znajduje się jezioro. Jest tu mała plaża i niewielkie, drewniane molo, z którego można łowić ryby. Kwaśniewscy chętnie wypoczywają na łonie natury, pływając łódką i spacerując po pobliskich lasach. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

