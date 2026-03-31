Anna Lewandowska wraz z mężem i córkami przeprowadzili się do Hiszpanii. Wszystko ze względu na to, że Robert Lewandowski podpisał kontrakt z FC Barceloną. Obecnie celebrytka spełnia się zawodowo, prowadząc swoje centrum fitness oraz organizując wydarzenia dla kobiet. Lewandowska dba również o to, by się odpowiednio odżywiać i ma własną markę zdrowych produktów. Na co dzień możemy również przyglądać się temu, co robi Lewa. Dzięki temu widzimy, w jakim otoczeniu mieszka. Tym razem pokazała, jak wygląda jej kuchnia.

Anna Lewandowska pokazała, jak urządziła kuchnię w hiszpańskiej willi

Obecnie Lewandowscy mieszkają w willi pod Barceloną. Co jakiś czas na Instagramie Lewandowskiej w tle pojawiają się fragmenty ich posiadłości. Teraz mogliśmy podejrzeć, jak urządzili kuchnię, a króluje w niej przede wszystkim marmur. Na pierwszy plan wysuwa się pokaźna wyspa kuchenna z blatem właśnie z jasnego marmuru, na której zamontowano płytę indukcyjną oraz kran w czarnym odcieniu. Stoi na niej również pokaźna miska z owocami. W wyspie nie brakuje również wbudowanych szuflad, dzięki którym przechowywanie kuchennych akcesoriów staje się o wiele prostsze.

Uwagę zwracają również marmurowe półki na ścianie, na których stoją ozdobne wazony, butelka, a także sprzęt do robienia yerba mate. Dostrzec można również pokaźnego rozmiaru szafę. Ściany pomalowano na biało. Na suficie zamontowano lampę z okrągłym kloszem. Lewandowska podzieliła się również kadrem z pokoju. Tam widzimy jasny narożnik, jasne kamienie na ścianie oraz podwieszoną deskę surfingową w starym stylu. Tu zobaczycie więcej: Tak mieszkają Lewandowscy w Hiszpanii. Jest elegancko i przytulnie. Spójrzcie na ogród!

Anna Lewandowska pokazała, jak świętowała z Robertem zwycięstwo reprezentacji Polski

26 marca na PGE Narodowym Polska pokonała Albanię 2:1. Robert Lewandowski strzelił gola, a po meczu nie krył wzruszenia zwycięstwem drużyny. Z trybun reprezentację dopingowała Anna Lewandowska wraz z córkami. Celebrytka podzieliła się z fanami na Instagramie wyjątkowym ujęciem z warszawskiego stadionu, pokazując bardziej prywatną stronę tego wieczoru.

Na zdjęciu Lewandowscy się obejmują i są wyraźnie poruszeni wygraną. Na kolejnym kadrze możemy już zobaczyć całą rodzinę. Zakochani rodzice dzielą się pocałunkiem, a Robert Lewandowski trzyma na rękach młodszą córkę. Tuż obok stoi Klara, ubrana w czarny, sportowy zestaw. Zdjęcia znajdziecie tutaj: Późnym wieczorem pojawiły się urocze kadry. Tak Lewandowscy świętowali po meczu