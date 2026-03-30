Emilia Komarnicka, czyli gwiazda "Na dobre i na złe", "Rancza", "80 milionów" i obecnej edycji "Tańca z gwiazdami", postanowiła pokazać nieco więcej prywaty w sieci, zapraszając fanów do mieszkania. Już na pierwszy rzut oka widać, że to przestrzeń urządzona z myślą o wyciszeniu i codziennych rytuałach. Naturalne światło, stonowane kolory i ograniczona liczba dodatków tworzą miejsce, w którym łatwo złapać oddech.

REKLAMA

Zobacz wideo Komarnicka nadaje z podróży

Emilia Komarnicka tak się urządziła. Idealna przestrzeń do relaksu

We wnętrzu mieszkania aktorki dominują jasne odcienie - biel, beż i szarości, które nadają przestrzeni lekkości. W salonie centralnym punktem jest wygodna sofa, gdzie aktorka spędza czas z laptopem. Całość dopełniają subtelne dodatki jak świeże kwiaty i drewniane akcenty. Sypialnia utrzymana jest w podobnym klimacie. Duże łóżko, miękkie tekstylia i brak nadmiaru dekoracji sprzyjają regeneracji i odpoczynkowi.

Na najnowszej rolce Komarnickiej widać też przestrzeń do wyciszenia, czyli miejsce z lustrem i roślinami, idealne do ćwiczeń lub chwili dla siebie. To wyraźny sygnał, że w tym domu liczy się równowaga. Kuchnia jest równie uporządkowana i nowoczesna. Jasne fronty, turkusowe szafki i designerski ekspres do kawy wpisują się w spójny, minimalistyczny styl. Wnętrze dopełniają ponadto przemyślane dodatki - przeszklona witryna, eleganckie szkło i ciepłe światło. Dzięki nim mieszkanie nie jest chłodne, a przytulne i "żywe". Aktorka dodała ponadto charakteru tej przestrzeni, ozdabiając ściany obrazami i zdjęciami.

Tak mieszka KomarnickaOtwórz galerię

Emilia Komarnicka nie nacieszyła się za długo "Tańcem z gwiazdami". To przekazała po odpadnięciu

Aktorka przyznała, że nie spodziewała się tak ogromnego odzewu po swoim odpadnięciu z programu. W emocjonalnym wpisie na Instagramie podziękowała fanom za wsparcie i podkreśliła, jak wiele to dla niej znaczy. Dodała, że mimo intensywnych przeżyć ostatnich tygodni dziś towarzyszy jej spokój i wdzięczność.

"Odsyłam wam spokój. Bo to, co wydarzyło się przez ostatnie tygodnie, jest dla mnie ogromnym doświadczeniem. A takie doświadczenia… cóż, nie przychodzą, żeby było wygodnie. Przychodzą, żeby było prawdziwie. I żebyśmy rośli. Pytacie, jak się mam? Trochę jak na tych zdjęciach z mojego ulubionego tańca. Tańca radości. Jest we mnie spokój, szczęście, lekkość… i lekkie niedowierzanie, że można dostać aż tyle dobra naraz. (...) Dziękuję, że jesteście. Jesteście wspaniali" - podsumowała Komarnicka.