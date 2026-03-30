Cezary Pazura od lat aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie utrzymuje stały kontakt z fanami i chętnie zdradza kulisy swojej pracy. Tym razem postanowił podzielić się informacjami na temat wynagrodzeń, jakie otrzymuje za emisje powtórkowe filmów, w których występował. Jak się okazuje, pojedyncze kwoty nie robią wielkiego wrażenia. Inaczej jest jednak w skali roku, gdy z pojedynczych emisji robi się ogromna suma.

Tyle Cezary Pazura zarabia na powtórkach filmów. Kwoty szokują

Cezary Pazura wystąpił w wielu popularnych produkcjach, takich jak "Chłopaki nie płaczą", "Psy", "Nic śmiesznego" i "13 posterunek". Nic więc dziwnego, że stacje telewizyjne często do nich wracają. Okazało się, że za każdą wyemitowaną powtórkę aktor otrzymuje wynagrodzenie. Ile wynosi? - W tej chwili, tak jak kiedyś za "Kilera" potrafiłem dostać 100 zł za powtórkę, tak teraz ja nie wiem ile to jest: 8, 10, 50. Nie wiem. No to są już takie pieniądze. Oczywiście w ciągu roku to się składa na przykład na kilkanaście tysięcy, no bo jednak tego na tych kanałach jest pełno, kilka, kilkanaście, zależy, jaki aktor ile zagrał - wyznał w sieci. Wygląda na to, że choć stawki za pojedyncze emisje są raczej symboliczne, częstotliwość powtórek robi swoje. Spodziewaliście się?

Cezary Pazura o tantiemach. Tak to wytłumaczył

W dalszej części wypowiedzi Cezary Pazura wyjaśnił mechanizm naliczania tantiem. Dodał, że zagrał w ponad 100 filmach. - Ja nawet nie wiem, za co dostaje. Dopiero przychodzi taki zestaw tego, za co to było. To są tabele, programy komputerowe, które to śledzą i one sobie to wszystko naliczają. Potem na przykład nadawca, czyli Polsat albo TVN, albo jakaś TV Nostalgia, czy ktoś wrzuca w stowarzyszeniu, które obsługuje, czyli zespołowi kwotę, która jest już ustalona prawnie i ta kwota wynosi zdaje się trzy proc. czegoś, tylko nie wiem, czy dochodu, czy przychodu, czy obrotu, raczej nie, to jest trzy proc. czy półtora proc. Oczywiście w skali globalnej, to już jest jakiś tam pieniądz - opowiedział.

Dodał, że choć aktorzy nie dostają największej części wypłaty, to z czasem niewielka suma przeradza się w całkiem sporą. - I te wszystkie pieniążki dzieli się na twórców i odtwórców, bo twórcami jest tylko reżyser, autor zdjęć i scenarzysta. Oni mają pieniądze tak naprawdę prawdziwe, a odtwórcy aktorzy to tam mają jakieś grosiki. No ale grosz do grosza, a zbierze się miarka. Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka - skwitował.