Izabella Krzan to modelka, Miss Polonia 2016 i prezenterka telewizyjna, która współpracowała z Telewizją Polską, a także TVN-em. Była również prezenterką Kanału Zero. Jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje kadry związane z pracą i życiem prywatnym. Często pokazuje swój apartament w centrum Warszawy, który remontowała aż przez jedenaście miesięcy. Warto było tak długo czekać na efekt końcowy? Sami sprawdźcie.

Zobacz wideo Krzan ma bliską więź z Kammelem. Ujawnia, czy partner jest zazdrosny

Na kadrach, które Izabella Krzan publikuje na Instagramie, widać wyraźnie, że jej apartament jest utrzymany w modnych brązach, beżach i bieli. Uwagę zwraca kuchnia, której jedna ściana w całości jest zabudowana na ciemny brąz. Tam ukryte są szafki, piekarnik oraz prawdopodobnie również lodówka. Szafki znajdują się także na dole pod długim blatem. Jedna ze ścian jest biała i umieszczono na niej tylko białą półkę. W kuchni znajduje się również duże okno, które doświetla pomieszczenie, oraz drewniany stół z krzesłami. Podłoga w tym pomieszczeniu również została wykonana z ciemnego drewna i widać, że łączy się z dalszą częścią mieszkania. Tak samo jak zabudowa.

Izabella Krzan chętnie pokazuje również salon, w którym znajduje się ogromna, sztruksowa kanapa. Nie da się ukryć, że zarówno kształt kanapy, materiał, z którego została wykonana, jak i jej wielkość robią wrażenie. Nie zdziwiłoby nas zupełnie, gdyby było to ulubione miejsce wypoczynku prezenterki. Obok kanapy znajduje się dużo kwiatów doniczkowych, natomiast tuż przed nią stoi niewielki brązowy stolik. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentują się wnętrza mieszkania Izabelli Krzan.

Na co dzień Izabella Krzan intensywnie pracuje. Ostatnio miała okazję być w Los Angeles, gdzie poleciała na rozdanie Oscarów. Robiła tam wywiady dla telewizji TVN i przy okazji pozowała w pięknej sukni na czerwonym dywanie.

Krzan pojawiła się tam w długiej, czarnej sukni o dopasowanym kroju, który podkreślał jej sylwetkę. Kreacja miała efektowne rozcięcie na nodze, dzięki czemu całość nabrała zmysłowego charakteru. Górę sukni zdobił spektakularny, piórkowy element oplatający szyję i dekolt, który przyciągał wzrok i nadawał stylizacji wieczorowego charakteru. Materiał układał się w długi tren, który elegancko spływał po czerwonym dywanie, potęgując efekt. Więcej przeczytacie TUTAJ.