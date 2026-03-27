Tak wygląda stylowa sypialnia Kasi Tusk. We wnętrzu króluje biel

Kasia Tusk od lat działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 472 tys. użytkowników. 15 marca influencerka podzieliła się w sieci rozterkami dotyczącymi remontu. "Gdy żyją w tobie dwa demony i jeden marzy o remoncie, a drugi zrobi wszystko, żeby go nie robić, to próbujesz je pogodzić małymi zmianami, bez projektów i kucia. Zazdrostki w oknie sprawiły, że nie widać żółtych śmietników sąsiadów i kostki Bauma - czytaliśmy. Teraz córka polityka poszła o krok dalej.

Kasia Tusk pokazała nowe zdjęcia domu. Sypialnia robi wrażenie?

Kasia Tusk opublikowała na InstaStories nowe kadry z sypialni. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach, wnętrze jest utrzymane w jasnych barwach. Ściany w pokoju zostały pomalowane na biało. W tym samym kolorze są także drzwi i meble. W centralnej części sypialni Kasi Tusk znajduje się duże łóżko z jasną pościelą w oryginalne wzory.

Obok można dostrzec lampkę ścienną w starym stylu. W tle uwagę przyciąga wysoki regał wypełniony książkami i subtelnymi dodatkami. Wygląda na to, że córka premiera bardzo lubi czytać. Show skrada także kaflowy piec w klimacie vintage. Chcecie zobaczyć pomieszczenie? Po kadry z sypialni Kasi Tusk zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Kasia Tusk o marmurowych wykończeniach. Wyjawiła powód swojej decyzji. "Mogę zostać..."

W kuchni oraz łazience Kasi Tusk można dostrzec marmurowe blaty. Wiele osób zastanawiało się, czy naturalny kamień nie bywa problematyczny w codziennym funkcjonowaniu. Influencerka rozwiała wątpliwości internautów i odpowiedziała na ich pytania na swoim blogu.

"Mogę zostać oficjalnym adwokatem naturalnych materiałów w mieszkaniu, ale postaram się też być obiektywna - zapewne marmur ma jakieś wady, być może plamy są na nim bardziej widoczne, ale chyba opinie, które słyszałam, były przesadzone. Normalnie gotuję i przygotowuję posiłki, kroję buraki, nie raz i nie dwa zdarzało mi się wylać na blat czerwone wino i nie biegałam nigdy w popłochu ze ścierką" - czytamy na stronie makelifeeasier.pl.