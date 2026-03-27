David i Victoria Beckhamowie ponownie znaleźli się w centrum uwagi - tym razem nie z powodu rodzinnej afery, lecz planów dotyczących ich rezydencji w Cotswolds wartej sześć milionów funtów. Para złożyła do lokalnych władz wniosek o pozwolenie na zasadzenie 79 drzew oraz stworzenie łąki kwietnej, aby zwiększyć prywatność swojego domu.

Zobacz wideo Dominika i Marcin nazwali syna Romeo. Zdradzili, że zainspirowali się inną znaną parą [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

David i Victoria Beckhamowie chcą odgrodzić swoją posiadłość w Cotswolds

Projekt został zgłoszony tuż po tym, jak urzędnicy zatwierdzili modernizację rolniczej drogi, która teraz ma stać się głównym podjazdem prowadzącym do posiadłości Beckhamów. Jak podaje "Mirror", plan zakłada zasadzenie drzew wzdłuż jednej strony domu - dokładnie tam, gdzie powstaje nowy podjazd. Wśród proponowanych gatunków znalazły się buki, dęby, lipy, klony, sosny, leszczyny, ostrokrzewy i cisy. Wszystko po to, by skutecznie oddzielić się od świata zewnętrznego. Dom Beckhamów już kilkukrotnie był celem włamywaczy, a ochrona pracuje tam przez całą dobę.

Mimo że posiadłość, którą Beckhamowie kupili w 2016 roku, wkrótce ma być niemal niewidoczna dla postronnych, nie wszyscy sąsiedzi przyjęli plany entuzjastycznie. James Worthington, jeden z mieszkańców okolicy, wystosował oficjalny list z zastrzeżeniami, dołączając zdjęcia i 43 strony dokumentacji. Według niego, jeśli urząd zaakceptuje propozycje Beckhamów, dom zmieni się w fortecę.

Beckhamowie sprzedali niedawno apartament w Miami. Cena zwala z nóg

Jak wiadomo, osoby pokroju Beckhamów są najczęściej w posiadaniu wielu nieruchomości. Para ma również m.in. rezydencję w Miami Beach, którą mieli kupić za zawrotną sumę 72,3 miliona dolarów. Co ciekawe, wcześniej zakupili już inne lokum w tym samym mieście. Mowa o kupionym w 2020 roku apartamencie Beckhamów w wieżowcu One Thousand Museum. Gwiazdorski duet miał nabyć go za 19,8 miliona dolarów, krótko po otwarciu budynku.

Jak poinformowano na początku bieżącego roku, Beckhamowie sprzedali jednak niedawno mieszkanie. Co ważne, sporo na tej transakcji zyskali, gdyż odkupiono je za 24,6 miliona dolarów. Więcej o tym przeczytacie w artykule: "Beckhamowie sprzedali ikoniczny apartament. Zysk? Lepiej usiądźcie".