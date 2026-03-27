Dom siostry Lewandowskiego robi furorę. Każdy detal jest dopracowany. "Tutaj odpoczywam najbardziej"

Milena Lewandowska uchyliła drzwi do swojego domu, zdradzając, jak wygląda jej przestrzeń. Stylowe wnętrza, wyraziste dodatki i dopracowane detale przyciągają uwagę i pokazują jej wyczucie estetyki.
Milena Lewandowska jest znana w mediach jako starsza siostra Roberta Lewandowskiego. To kobieta z pasją, talentem do biznesu i projektantka wnętrz. W swoim domu postawiła na przestrzeń, która łączy nowoczesność z artystyczną swobodą, odważnymi akcentami, ciekawymi formami i starannie dobranymi elementami, które razem tworzą spójną, ale nieoczywistą całość. To miejsce, w którym design spotyka się z codziennym komfortem. Sami spójrzcie.

Milena Lewandowska i dom z charakterem. Salon jak z pałacu

Dom Mileny Lewandowskiej to przestrzeń, która od pierwszego spojrzenia przyciąga uwagę wyrazistymi kolorami. Centralnym punktem salonu jest miękka, skórzana sofa w ciepłym odcieniu brązu, zestawiona z intensywnym, geometrycznym dywanem. W aranżacji nie brakuje roślin, które dodają przestrzeni lekkości i naturalności. Obok nich pojawiają się designerskie dodatki - rzeźby, ceramika i starannie dobrane książki.

Każdy element wydaje się przemyślany, ale jednocześnie niewymuszony, co nadaje wnętrzu autentyczności. Szczególną uwagę przyciągają półki z dekoracjami i albumami, które zdradzają zamiłowanie do sztuki i designu. Widać tu inspiracje nowoczesnym wzornictwem, ale też odwagę w łączeniu różnych faktur i kształtów. Całość uzupełniają obrazy i grafiki na ścianach, które nadają przestrzeni indywidualnego charakteru. Widać w nim osobowość właścicielki, jej wrażliwość na detale i umiejętność tworzenia harmonii między funkcjonalnością a sztuką. Co ciekawe, Lewandowska dobrze odnajduje się w tak barwnym wnętrzu. 

Mój dom jest pełen kontrastów, faktur, form i rzeczy, które przyciągają uwagę. A mimo to - właśnie tutaj odpoczywam najbardziej - napisała na Instagramie.
 

Milena Lewandowska ma niebanalne elementy już w samym holu. Kuchnia to dopiero petarda

Warto zwrócić uwagę na nietypową kuchnię i hol, które wyróżniają się spójnym, ale jednocześnie odważnym stylem. Dominującym elementem w kuchni jest kamień o wyrazistym, niemal malarskim wzorze, który pojawia się zarówno na blatach, jak i wyspie kuchennej. Jasna zabudowa i subtelne złote detale dodają elegancji, a całość tworzy spójną, luksusową przestrzeń. 

Z kolei hol w domu Lewandowskiej przyciąga uwagę intensywnie czerwonymi drzwiami, które stanowią mocny kontrast dla jasnych ścian z klasyczną sztukaterią. Geometryczny dywan i duże lustro nadają tej części domu wyrazistości i stylowego wykończenia. Co sądzicie?

