Mieszkanie Maffashion to nowoczesna oaza. Pokój jej syna was zaskoczy

Julia Kuczyńska znana jest w mediach jako Maffashion. Celebrytka od lat jest częścią polskiego show-biznesu. Influencerka skupia się nie tylko na rozwoju kariery, ale również na synu, Bastianie, którego doczekała się z Sebastianem Fabijańskim. Fani Kuczyńskiej mogą śledzić jej codzienność w mediach społecznościowych. To tam możemy zobaczyć liczne kadry z jej domu. Tak się urządziła Maffashion. We wnętrzu królują stonowane kolory.

Maffashion postawiła na nowoczesne wnętrze, choć jego wyposażenie zaskakuje

Na Instagramie Kuczyńskiej często pojawia się jej salon. Można go zobaczyć w tle. Jeśli chodzi o podłogę, influencerka zdecydowała się na białe, drewniane panele. W pokoju dziennym pojawił się jednak wyróżniający się, pomarańczowy dywan. Co ciekawe, pod sufitem znajduje się się wymyślna sztukateria. Nie brakuje także kominka, który znajduje się w centralnej części pomieszczenia. Uwagę przykuwa również drewniany stół, przy którym stoją beżowe krzesła. Możemy również dostrzec jasny narożnik, który przyozdobiony jest licznymi poduszkami.

W salonie wisi również telewizor, pod którym znajduje się szafka, na której ustawiono dekoracje. W rogu pomieszczenia Maffashion ustawiła wysoką roślinę. Choć ściany i sufit w pomieszczeniu są białe, aranżacja wnętrza sprawia, że jest to przytulne miejsce. W przedpokoju znajduje się spory wieszak na ubrania. Wiemy, że influencerka ma również do dyspozycji własną garderobę.

Maffashion pochwaliła się pokojem syna. O tym marzy każde dziecko

Celebrytka zadbała o to, by Bastian miał miejsce do zabawy i zaprezentowała, jak wygląda pokój jej syna. Już na wstępie możemy zauważyć ściankę wspinaczkową. Nie brakuje również miejsca do zabawy, które znajduje się na podwyższeniu i jest schowane za siatką. Żeby się tam dostać, trzeba wejść po drabinie. Na dole jest sofa, na której również można spać. Jest także kącik z zabawkami, a także szafa, która zajmuje całą ścianę. Wszystko utrzymane jest w klimacie związanym z kosmosem. Na ścianie wisi również rower Bastiana. By zachować bezpieczeństwo, położono liczne poduszki. Pokój syna Maffashion to istny raj!