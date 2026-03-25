Nie da się ukryć, że Skolim ma głowę do interesów. Muzyk disco polo zarabia nie tylko na swoich utworach i koncertach, ale także na licznych biznesach. Prowadzi kilka dochodowych firm, wśród których jest stacja paliw, perfumy, koszulki czy nawet pensjonat nad morzem. Teraz postanowił rozpocząć współpracę z... InPostem.

Skolim zaczął współpracę ze znaną firmą. Zdziwicie się, gdy to zobaczycie

"Dla mnie. Otworzysz skrytkę, dla mnie. Wyglądasz idealnie. MIM04BAPP, Sklep SKOLIM, Mińsk Mazowiecki" - napisał Skolim w opisie do serii zdjęć, które zrobił sobie przy... różowym paczkomacie. W ten sposób zdradził swoim fanom, że nawiązał współpracę ze słynną firmą kurierską.

Obok różowych paczkomatów Skolima zapewne nie da się przejść oboętnie, a na jednym się nie skończy. Muzyk disco polo i InPost mają ambitne plany i zamierzają postawić więcej wspólnych paczkomatów i to na terenie całej Polski. Na razie nie zdradzono, w jakich lokalizacjach będzie można znaleźć te obiekty. Czytając jednak komentarze pod postem Skolima, można już wysnuć wnioski, że zdobędą niemałą popularność. Fani zaczęli bowiem prosić Skolima, by w ich miastach stanęły różowe paczkomaty. "Top paczkomat", "Zrób w łódzkim", "Poproszę w Rydułtowach taki", "Zrób w Nowym Sączu" - pisali.

Skolim pokazał, ile kosztuje paliwo na jego stacji

Skolim jest właścicielem stacji benzynowej w miejscowości Czeremcha. Ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie musiał wprowadzić zmiany w swoim biznesie. "Wprowadzamy dwugroszowe marże na paliwa, aby nasi ludzie mogli jak najmniej płacić (...). Wpadajcie i tankujcie, to najpiękniejsze dziękuję" - pisał 5 marca w mediach społecznościowych.

Z kolei 11 marca pokazał, ile kosztuje paliwo na jego stacji. Z tablicy wynikało, że benzyna 95 kosztowała około 6,09 zł za litr, a LPG około 2,97 zł za litr. "Takie ceny mamy na Stacji SKOLIM w Czeremsze. Trzymamy najniższe ceny paliw. Wpadajcie i tankujcie do pełna. Piszcie w komentarzach albo podsyłajcie zdjęcia, jakie są ceny paliw na innych stacjach" - pisał wtedy. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.