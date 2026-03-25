Katarzyna i Cezary Żakowie tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Małżonkowie mogą przy tym pochwalić się ponad 40-letnim stażem. Choć przede wszystkim to aktorka udziela się aktywnie w mediach społecznościowych, udaje im się zachować częściowo prywatność. Jak wiadomo, są jednak szczęśliwymi posiadaczami willi na Mazurach. Jej wygląd może zachwycić.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Żak żartuje z męża: "Na jego tle zawsze wyglądam szczuplej"

Katarzyna i Cezary Żakowie mają dom na Mazurach. Tak o nim mówią

- Debaty trwały długo. Chcieliśmy, żeby był to dom drewniany, energooszczędny. Żeby był i nowoczesny, ale z nutą trochę wiejską, trochę prowansalską - wyznała przed laty Żak w filmie opublikowanym przez wykonawców domu pary na Mazurach. Małżonkowie stali się posiadaczami posiadłości już dekadę temu. To właśnie w niej spędzają wolne chwile, by odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku stolicy. Jak mogliśmy zobaczyć, w domu dominują jasne kolory oraz liczne okna, przez które wpuszczane jest do środka światło. W oczy rzuca się też piękna weranda, na której rodzina aktorów chętnie spędza czas w ciepłe dni.

- Cieszymy się, że ten dom żyje i korzysta z niego cała rodzina, i dzieci z przyjaciółmi, i przyjaciele - skomentowała niegdyś Żak w rozmowie z Jastrząb Post. Niedaleko willi położone jest także jezioro, a samą nieruchomość otacza okazały ogród. Co ciekawe, Cezary Żak wyjawił kiedyś, że jedynym aspektem, który zakłóca spokój na mazurskiej wsi, są muchy.

Mazurski dom ŻakówOtwórz galerię

Cezary Żak planuje emeryturę. Chce skupić się na rodzinie

Przypomnijmy, że na początku marca bieżącego roku Cezary Żak zaczął mówić o wywiadzie o zakończeniu kariery aktorskiej. Aktor ujawnił więcej szczegółów w rozmowie z Wirtualną Polską. "Myślę, że się uspokoiłem zawodowo, w tym roku kończę 65 lat, chcę iść na emeryturę i będę mieć święty spokój. (...) W teatrze, w życiu, jeszcze pięć lat - do siedemdziesiątki, potem się wycofuję. Zobaczymy oczywiście, czy mnie będzie stać" - opowiedział gwiazdor.

Jak się okazuje, chce on właśnie skupić się na spędzaniu czasu z rodziną. "Mam inne priorytety w życiu, już nie zawód jest dla mnie najważniejszy. I nie rodzina w sensie żona i dzieci, tylko wnuczka i nasze relacje. Tamto już sobie ustawiłem w życiu i się udało" - dodał Żak. Więcej przeczytacie w artykule: "Cezary Żak planuje zakończenie kariery. 'Będę mieć święty spokój'".