Oto, jak mieszka Pavlović w 200-metrowej willi. Największe wrażenie robi salon

Iwona Pavlović od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu "Taniec z gwiazdami". Na co dzień prowadzi jednak spokojne życie w Olsztynie, gdzie wraz z mężem mieszka w przestronnej, około 200-metrowej willi. Dom jurorki "Tańca z gwiazdami" znajduje się w cichej, zielonej okolicy, co zapewnia prywatność i sprzyja odpoczynkowi z dala od miejskiego zgiełku.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański o komplementach od Pavlović. Rośnie ulubieniec Czarnej Mamby?

Iwona Pavlović ma dom w Olsztynie. Wnętrza zachwycają wyczuciem estetyki, zadbano też o detale

Wnętrza zostały zaprojektowane z dużym wyczuciem estetyki - dominują inspiracje stylem skandynawskim, widoczne w jasnej kolorystyce, prostych formach oraz funkcjonalnych rozwiązaniach. Duże okna wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła.

Na zdjęciach udostępnianych przez Pavlović w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że centralnym elementem salonu jest efektowny portret tancerki, który nadaje wnętrzu wyjątkowy, osobisty charakter. W jadalni z kolei króluje duży, drewniany stół otoczony eleganckimi, czarnymi krzesłami o zamszowym wykończeniu. Nad nim zawieszono nowoczesny, srebrny żyrandol o geometrycznej formie, który dodaje przestrzeni wyrazistości. To właśnie tutaj Pavlović najczęściej przyjmuje gości i spędza ważne chwile z bliskimi.

Całość aranżacji pokazuje, że jurorka taneczna przykłada dużą wagę do detali. W domu nie brakuje świec, kwiatów i dodatków utrzymanych w spójnej, stonowanej kolorystyce - dominują odcienie bieli i srebra. Liczne elementy ze szkła nadają wnętrzom lekkości i elegancji. Zdjęcia wnętrz zobaczycie w naszej galerii:

Iwona Pavlović ma dom w Olsztynie. Wnętrza zachwycają wyczuciem estetyki, zadbano też o detale

Tak wygląda salon Iwony Pavlović. Kontrasty i ponadczasowa porcelana

Salon w domu Iwony Pavlović urządzono w kontrastowym stylu - ciemny zestaw wypoczynkowy zestawiono z jasnymi dodatkami. Sofę zdobią miękkie, futrzane poduszki, które ocieplają przestrzeń. W tle można dostrzec stylową biblioteczkę, która dodaje wnętrzu klasy i charakteru. Szczególną uwagę zwraca także stary regał wypełniony porcelaną. Starannie wyeksponowane naczynia tworzą elegancką kompozycję i podkreślają zamiłowanie właścicielki do ponadczasowych przedmiotów.

W domu Pavlović ważną rolę odgrywają również świeże kwiaty. W różnych pomieszczeniach ustawione są stylowe wazony z ciętymi roślinami, które wprowadzają do wnętrz świeżość i naturalność.