Sandra Kubicka zdecydowanie ma za sobą intensywny czas w życiu prywatnym. Celebrytka rozstała się z Baronem, a 16 marca podczas rozprawy rozwodowej oficjalnie zakończyło się ich małżeństwo. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Kubicka informowała, że wyprowadziła się z ich wspólnego domu za miastem i przeniosła się do nowego mieszkania. Od tego czasu co jakiś czas możemy podejrzeć na Instagramie, jak urządziła swoje cztery kąty.

REKLAMA

Zobacz wideo Ma jasne zdanie

Sandra Kubicka z dumą prezentuje postępy w pracach na tarasie

W marcu Sandra Kubicka informowała fanów na Instagramie, że postanowiła zająć się urządzeniem tarasu. Zaplanowała m.in. postawienie nowych mebli i częściową zmianę podłogi, ale w szczególności zależało jej na tym, aby jej syn, niespełna dwuletni Leonard, miał tam swoje miejsce do zabawy. 23 marca Kubicka pochwaliła się efektami pracy. Na tarasie stanęły m.in. nieduże sprzęty do zabawy, jak samochodzik ze zjeżdżalnią i pojedynczą huśtawką. Widać też, że Leoś jest fanem pojazdów, bo na fotografii można dostrzeć m.in. porozstawiane wywrotki i niedużą taczkę.

Królestwem w kąciku do zabawy syna Kubickiej bez dwóch zdań jest jednak mała, zielona piaskownica z wiaderkiem i różnymi foremkami do zabawy. Sądząc po licznych śladach piasku na tarasie, Leoś często z niej korzysta. Celebrytka na jednym ze zdjęć uchwyciła nawet syna bawiącego się w piaskownicy. "No dobra, udał mi się ten taras dla bobasa" - podpisała zdjęcie dumna Sandra Kubicka.

Sandra KubickaOtwórz galerię

Sandra Kubicka o samodzielnym wychowywaniu syna. Mówi o podejściu do rozstania

Na początku tego roku na kanale Glamour Polska na YouTubie ukazała się rozmowa z Sandrą Kubicką. Celebrytka, która zwykle unika podobnych wywiadów, tym razem bardzo szczerze opowiedziała m.in. o samodzielnym wychowywaniu syna, a także o podejściu do rozstania. - Często spotykam się z takimi ludźmi, że są z rozbitego domu, więc upierają się, że ich dziecko nie może być w rozbitym domu, bo nie, bo oni byli. Albo w drugą stronę, są w małżeństwie i dziecko się wychowuje i za żadną cenę nie mogą się też rozwieść - mówiła.

- Ja uważam, że każdy przypadek jest inny, indywidualny i jeżeli rodzice się już nie dogadują i są nieszczęśliwi, to dziecko będzie zawsze szczęśliwsze, gdy rodzice będą szczęśliwi osobno. (...) Ja nie mam w ogóle takiego podejścia, że trzeba na siłę być razem, za wszelką cenę - dodała w rozmowie.

