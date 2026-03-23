Dorota Szelągowska od lat uchodzi za królową telewizyjnych metamorfoz wnętrz, w których nawet najbardziej wymagające przestrzenie przechodzą spektakularne przemiany. Tym razem jednak pokazała fanom coś nowego. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zabawne nagranie z remontu własnego domu. Jej zdaniem obecnie posiadłość przypomina raczej plac budowy pełen kartonów i sporego chaosu. Projektantka nie ukrywa, że prace się przeciągają, a rzeczywistość bywa znacznie mniej przewidywalna, niż mogłoby się to wydawać.

Zobacz wideo Przemek Kucyk za pierwsze duże pieniądze wyremontował rodzinny dom. "Wstydziłem się"

Dorota Szelągowska przeprowadza remont. Pokazała, że nie ma lekko

Dorota Szelągowska nie ukrywa, że remonty nie są łatwe. Szczególnie, jeśli chodzi o własny dom. Całość podsumowała w mediach społecznościowych z typowym dla siebie dystansem. "Szewc. Jestem szewcem bez butów. Ale za to wiem, że będzie pięknie i dobrze. Wy też tak macie, że jak robicie dla siebie, to nagle wszystko jest inaczej niż zwykle?" - zapytała obserwatorów. Internauci szybko ruszyli z komentarzami, dzieląc się własnymi doświadczeniami, a także słowami wsparcia. Wiele osób doceniło szczerość gwiazdy, która udowodniła, że nawet eksperci nie są odporni na nieprzewidziane zwroty akcji.

"I tak jesteś wzorem niedoścignionym", "Ale powoli wygląda tam pięknie", "Oj da pani radę", "Doris, kto jak nie ty? Z resztą cudowne jest to, że pokazujesz kulisy", "Musi być źle, żeby było dobrze. Wykończeniówka wykończeniówki. Ale stylówki są fajne. Powodzenia" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów obserwatorów Szelągowskiej.

Dorota Szelągowska zamknęła biuro projektowe. Tak mówi teraz o swojej pracy

Przypomnijmy, że zaledwie pod koniec lutego Szelągowska ogłosiła, że jakiś czas temu zmieniła swoje podejście do pracy. Teraz zamierza poświęcać więcej czasu swoim bliskim. - O godzinie 17.00 i w weekendy jestem już tylko dla bliskich. Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną i to jest ogromna zmiana, jaka we mnie zaszła. (...) Zamknęłam więc biuro projektowe, zmniejszyłam firmę, bo w końcu lubię mieć czas wolny. Przez wiele lat opowiadałam wszystkim, że muszę zwolnić, ale tego nie robiłam. A teraz nareszcie mam czas na życie - wyznała gwiazda w rozmowie z "Vivą!".

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!