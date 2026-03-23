Aleksandra Hamkało rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, dlatego jej występ w "Pytaniu na śniadanie" 23 marca wzbudził spore zainteresowanie. Aktorka zdecydowała się oprowadzić widzów po swoim mieszkaniu, pokazując zarówno salon, jak i pokój dziecięcy. Już na pierwszy rzut oka widać, że wnętrze ma swój unikalny charakter – pełne jest przedmiotów z duszą, które tworzą ciepłą, domową atmosferę.

Zobacz wideo Zawadzka chwyciła za telefon i wyznała, jak jest w Dubaju

Aleksandra Hamkało mieszka w nietypowym stylu. Retro klimat i rodzinne akcenty

Mieszkanie Aleksandry Hamkało to prawdziwa podróż w czasie. W salonie uwagę przyciągają klasyczne meble i dodatki, które nadają przestrzeni wyraźnie retro charakteru. Znajdziemy tu m.in. stylowy fotel, drewniane półki oraz dekoracje, które wyglądają jak starannie zbierane przez lata. Na ścianach wiszą obrazy i grafiki, a także rodzinne zdjęcia w ozdobnych ramach, które dodają wnętrzu osobistego wymiaru. Nie brakuje też roślin, które ożywiają przestrzeń i przełamują ciepłe, stonowane kolory dominujące w aranżacji. Szczególną uwagę zwracają detale – jak choćby stary telefon czy lampka o unikalnym wzorze, które podkreślają klimat minionych dekad.

Równie interesująco prezentuje się pokój dziecięcy. To przestrzeń pełna kreatywnych rozwiązań – znajdziemy tu drewnianą konstrukcję do zabawy i wspinania, kolorowe dodatki oraz edukacyjne plakaty. Wnętrze jest nie tylko funkcjonalne, ale też przyjazne i rozwijające dla dziecka. Całość sprawia wrażenie spójnej, przemyślanej przestrzeni, w której liczy się nie tylko estetyka, ale też wygoda i codzienność. Hamkało postawiła na styl, który nie podąża ślepo za trendami, lecz opowiada ciekawą historię.

Aleksandra Hamkało uwielbia sztukę. Nawet uchwyty zasługują na wyróżnienie

- Dom jest dla mnie bardzo ważnym miejscem. To moja twierdza, która kojarzy się z moją rodziną - zaczęła aktorka w materiale. Nie ukrywa, że zależało jej na stworzeniu inspirującego wnętrza i trzeba przyznać, że ten cel jak najbardziej został osiągnięty. - Mamy dużo książek, komiksy - opowiadała Hamkało. Ciekawymi elementami są obrazy oraz zdjęcie ślubne utrzymane w dawnym stylu. - To jest monidło przecież! - zauważyła zachwycona Katarzyna Burzyńska.

Przyznała, że lubi sięgać po meble i akcesoria, które są oryginalne, nietypowe i wykonane przez wybranych twórców. Ma nawet nietypowe uchwyty do szafek - w kształcie królika, lisa, ośmiornicy i pszczoły. Trzeba przyznać, że w tym mieszkaniu absolutnie nie ma nudy.

