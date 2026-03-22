Krzysztof Miruć to ceniony architekt i projektant wnętrz, który zyskał popularność dzięki takim programom jak "Zgłoś remont" i "Weekendowa metamorfoza". Wielu widzów docenia jego gust i przemiany, jakich dokonuje w mieszkaniach Polaków. Sam w 2022 roku postanowił kupić posiadłość, która należała do Jerzego Połomskiego. Okazuje się, że remont domku letniskowego był sporym wyzwaniem. Miruć wprost powiedział, że czuł potencjał wnętrza.

Krzysztof Miruć urządził sobie prawdziwy raj. Tak wyglądają wnętrza jego posiadłości

Już sam widok domu Mirucia zachwyca. To przemyślana konstrukcja w środku lasu. Widać, że architekt zadbał, by wyglądała nowocześnie, acz z zachowaniem klasycznych elementów. Czarna elewacja w połączeniu z białą w dalszej części domu tworzy przemyślaną kompozycję. Przed domem stoją ratanowe meble. Wnętrze posiadłości to przede wszystkim styl rustykalny z modernistycznym podejściem. Pośrodku salonu stoi czarny kominek opalany drewnem. Jeśli chodzi o meble, Miruć postawił na szarą sofę i dopasowane do niej fotele. Tuż przy nich stoi finezyjny stolik kawowy.

Na suficie dostrzec możemy boazerię, która przemalowana na biało, nadaje miejscu przestronności i jasności. Jeśli chodzi o podłogę, architekt postawił na stosunkowo jasne drewno. Na ścianach pojawia się cegła. Liczne lustra w domu powiększają wnętrze. Uwagę zwraca także łazienka. W niej Miruć postawił granatową szafkę, na której zamontował zlew. Ciekawym elementem jest podłoga we wzory.

Krzysztof Miruć wyremontował dom po Jerzym Połomskim. Łatwo nie było

W rozmowie z "Faktem" Miruć opowiedział o domu, który niegdyś należał do Połomskiego. Muzyk wybudował go w 1976 roku. - Miałem przyjemność odkupić od Jerzego Połomskiego jego letni dom, który znajduje się w środku lasu - zaznaczył na wstępie. - Jak już zostałem właścicielem tej nieruchomości zaczął się remont. Na początku był to taki nieduży remoncik, a potem on się po prostu rozrósł - wspomina. - Poczułem potencjał tego wnętrza - dodał.

Dziś miejsce to nie jest letniskowym domem, a istną rezydencją. - Na początku to miał być taki domek pod Warszawą, a dzisiaj ja mieszkam już w Połomce. Bo tak się nazywa ten dom - powiedział Miruć, który niemal już zamieszkał w posiadłości.

