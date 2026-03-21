Katarzyna Sokołowska należy do grona gwiazd, które starannie strzegą swojej prywatności i rzadko dzielą się szczegółami z życia osobistego. Reżyserka pokazów mody skupia się przede wszystkim na pracy zawodowej, a kulisy codzienności pozostawia raczej poza zasięgiem kamer. Od czasu do czasu robi jednak wyjątek i pozwala fanom zajrzeć do swojego świata. Na co dzień Sokołowska mieszka w luksusowym apartamencie w centrum Warszawy. Widok z mieszkania zapiera dech.

Katarzyna Sokołowska nie może narzekać na brak miejsca. Salon robi wrażenie

Wnętrze apartamentu zachwyca przede wszystkim spektakularnym widokiem, który staje się niemal jego główną dekoracją. Ogromne, panoramiczne okna od podłogi do sufitu otwierają przestrzeń na tętniące życiem miasto, wpuszczając do środka mnóstwo naturalnego światła i podkreślając nowoczesny charakter. Picie porannej kawy z widokiem na Pałac Kultury i Nauki to z pewnością bardzo przyjemne doświadczenie.

Cały apartament utrzymany jest w minimalistycznym, eleganckim stylu. Dominują tu proste formy i starannie dobrane designerskie dodatki - widać m.in. rzeźbiarskie lampy, nowoczesne krzesła o nietypowych kształtach oraz dekoracyjne wazony i świeczniki. W salonie stanęły wygodne kanapy, idealne do relaksu i spotkań z przyjaciółmi. W centralnej części znalazło się także miejsce na stylowy, okrągły stół, przy którym spokojnie może zmieścić się sześć osób. To wnętrze, w którym nowoczesny design spotyka się z komfortem codziennego życia, idealne dla osób lubujących się w wielkich przestrzeniach i ceniących sobie harmonię. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Katarzyna Sokołowska postawiła także na minimalizm w kuchni

Kuchnia w tym apartamencie to kwintesencja nowoczesnej elegancji i miejskiego minimalizmu. Dominują w niej ciemne, matowe fronty mebli, które kontrastują z jasnym światłem wpadającym przez panoramiczne okna. Centralnym punktem jest wyspa kuchenna z wbudowanym zlewem i nowoczesnym okapem, przy której ustawiono wysokie krzesła. Aranżacja jest oszczędna, ale przemyślana: sprzęty umieszczone są w zabudowie, a subtelne dodatki nadają wnętrzu ciepła i osobistego charakteru.

