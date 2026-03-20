18 marca Michał Wiśniewski poinformował, że rozstał się z żoną Polą. Muzyk wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. - Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, zrobię to sam. To jest jedyny komentarz - przekazał na filmiku, który pojawił się na jego profilu. Jak wiadomo, w 2023 roku para rozpoczęła budowę wspólnego domu. Wiemy, jak wygląda willa, w której mieli zamieszkać.

Michał i Pola Wiśniewscy rozwodzą się w trakcie budowy domu. Ich willa robi wrażenie

Modernistyczna posiadłość Wiśniewskich powstaje w miejscowości Łoś pod Warszawą. Na opublikowanych dotąd zdjęciach mogliśmy zobaczyć, że dom charakteryzuje się nowoczesnym wykończeniem, licznymi przeszkleniami oraz kolumnami. Spore wrażenie robi również metraż - ma to być aż 570 metrów kwadratowych. - Część domową będzie projektować Pola. To będzie dom, jaki ona sobie wymarzyła. Gdybym ja miał ingerować, ten dom nigdy by nie powstał. Mamy zupełnie inne wyobrażenie - wyznał niegdyś w rozmowie z Jastrząb Post Wiśniewski, mówiąc o rodzinnej willi. Jak się później okazało, to właśnie m.in. budowa negatywnie wpłynęła na jego relację z żoną.

- Wiedziałam, że to będzie angażujący projekt, ale nie spodziewałam się, że koszty będą tak ogromne. Praktycznie nie będziemy się widywać lub w niewielkim stopniu - mówiła w połowie stycznia bieżącego roku Pola w materiale na YouTubie. W podobnym czasie Wiśniewscy ujawnili, że ich związek przeżywa kryzys. Jak teraz wiemy, nie udało im się go uratować.

Pola Wiśniewska opublikowała oświadczenie ws. rozstania z mężem. Wspomniała o dzieciach

Choć w pierwszych godzinach po oświadczeniu Wiśniewskiego Pola milczała, ostatecznie opublikowała w mediach społecznościowych kilka słów od siebie. "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo" - przekazała na InstaStories. Wiśniewskiej zależy w tej trudnej sytuacji właśnie przede wszystkim na ich potomstwie. "To dla nas naprawdę trudne. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie" - skwitowała na koniec.

