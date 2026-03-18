Edyta Pazura od lat tworzy z Cezarym Pazurą zgrany duet w życiu prywatnym. Para mieszka z dziećmi w domu, którego ogromnym atutem jest przestronny taras. To właśnie tam influencerka najchętniej spędza czas i dzieli się kadrami z życia codziennego. Edyta dba o detale i regularnie pokazuje, jak zmienia tę przestrzeń wraz z porami roku. Wiosną taras nabiera szczególnego uroku, co zaraz zobaczycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Pazurę o Edytę

Edyta Pazura gotowa na wiosnę. Taki taras to bajka

Taras u znanego duetu to przede wszystkim przestrzeń pełna zieleni. Dominują tu duże, efektowne rośliny - w tym egzotyczne liście przypominające bananowce, które nadają miejscu tropikalnego charakteru. Obok nich pojawiają się delikatniejsze kompozycje, jak jasne, puszyste kwiatostany, które wprowadzają lekkość i romantyczny klimat. Sama Pazura przyznała, że lubi w tym anturażu pić herbatę, tworzyć artystyczne dzieła i autorskie perfumy.

Całość została zaaranżowana pod zadaszeniem z drewna, co sprawia, że taras jest funkcjonalny niezależnie od pogody. Naturalne światło przenika przez konstrukcję, tworząc przyjemną atmosferę. Nie brakuje tu również wygodnych mebli wypoczynkowych. Jasna sofa z poduszkami zachęca do relaksu, a drewniane elementy podkreślają spójność z naturą. Kamienna podłoga dodaje przestrzeni elegancji i trwałości. Warto zwrócić uwagę na detale - plecione dodatki, subtelne oświetlenie i starannie dobrane donice. To właśnie one sprawiają, że taras nie wygląda przypadkowo, lecz jak przemyślana strefa relaksu. Nic dziwnego, że to jedno z ulubionych miejsc Pazury na terenie posesji.

Taras Edyty PazuryOtwórz galerię

Edyta Pazura inspiruje nie tylko wnętrzami, ale i zdrowymi nawykami. Ostatnio zaczęła pić zdrowe shoty

Picie o poranku mikstury z soku z cytryny i oliwy to patent znany głównie modelkom, chcącym zachować szczupłą sylwetkę na lata. Okazuje się, że nie jest on obcy Edycie Pazurze. "Mam dla siebie i dla was wyzwanie od jutra. Oprócz tego, że chcę, abyście na co dzień pięknie pachnieli, to zawalczymy o naszą cerę. Na początek siedem dni bez cukru, dwa litry wody dziennie, codziennie rano shot z oliwy i cytryny. Będziemy to robić razem i obserwować, co dzieje się z naszą skórą" - napisała na Instagramie, dzieląc się tym odkryciem. Co na to dietetyk? O tym pisaliśmy tutaj.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!