Justyny Steczkowskiej nikomu przedstawiać nie trzeba. Znana polska artystka pokazuje fragment swojego życia w mediach społecznościowych. Piosenkarka regularnie zamieszcza kadry z domu na swoim profilu na Instagramie. Tak wyglądają wnętrza jej domostwa. Jesteście ciekawi?
Justyna Steczkowska z rodziną mieszka w ogromnej willi w Radziejowicach, około 30 minut od Warszawy. Dom zaprojektował jej mąż - Maciej Myszkowski, który jest architektem. - Uwielbiam przestrzeń i o taki dom poprosiłam Maćka, a ponieważ talentu mu nie brakuje, zbudował dom moich marzeń. Pełen słońca, zieleni i dobrze zorganizowanej przestrzeni, gdzie można nawet grać w piłkę! - mówiła Steczkowska w rozmowie z portalem kobieta.pl.
Wnętrze domu utrzymane jest w eleganckim, nowoczesnym stylu z nutą luksusu. Dominują jasne kolory, kremowa biel, beże i delikatne szarości, które optycznie powiększają przestrzeń i nadają jej spokojny, wyrafinowany charakter. W sypialni znajduje się duże, tapicerowane łóżko. Otaczają je miękkie poduszki dekoracyjne o subtelnych wzorach. Po obu stronach łóżka znajdują się minimalistyczne stoliki nocne z prostymi lampami, podkreślające symetrię i porządek kompozycji. Na ścianie nad łóżkiem wisi duże lustro w złotej ramie. Całość tworzy atmosferę eleganckiego spokoju.
Jak jest na zewnątrz? Drewniany taras otoczony jest roślinnością. Centralnym elementem strefy wypoczynkowej są wygodne leżaki i jasne meble ogrodowe, utrzymane w minimalistycznej, skandynawskiej estetyce. Jak oceniacie? Zdjęcia znajdziecie w galerii.
Jednym z najważniejszych miejsc w posiadłości Justyny Steczkowskiej jest ogród, z którego właścicielka jest szczególnie dumna. Artystka wielokrotnie podkreślała, że bliskość natury ma dla niej ogromne znaczenie, a kwiaty zajmują w jej codziennym życiu wyjątkowe miejsce. Z pasją dba o rośliny, stale uzupełniając kolekcję o nowe okazy i pielęgnując te, które mogą zakwitnąć ponownie. - Kwiaty… Ogrom kwiatów. Kiedy przekwitają, przywożę nowe. Te, które mają cebulki, sadzę w ogrodzie. Oddające mi ostatnie płatki storczyki podcinam nad trzecim kolankiem i wstawiam je do wiaty, a tam dojrzewają sobie do tego, żeby puściły nowe pędy i znowu cieszyły oko domowników. Dlatego u nas storczyki pięknie kwitną i jest ich mnóstwo. Kocham te kwiaty - przekazała.
Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!