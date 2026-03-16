Justyny Steczkowskiej nikomu przedstawiać nie trzeba. Znana polska artystka pokazuje fragment swojego życia w mediach społecznościowych. Piosenkarka regularnie zamieszcza kadry z domu na swoim profilu na Instagramie. Tak wyglądają wnętrza jej domostwa. Jesteście ciekawi?

Zobacz wideo Doda chciała być synową Steczkowskiej? Zachwyciła się jej synem. "Justyna, sorry, ale miałabyś super synową"

Justyna Steczkowska zamieszkała pod Warszawą. Wnętrze willi robi wrażenie

Justyna Steczkowska z rodziną mieszka w ogromnej willi w Radziejowicach, około 30 minut od Warszawy. Dom zaprojektował jej mąż - Maciej Myszkowski, który jest architektem. - Uwielbiam przestrzeń i o taki dom poprosiłam Maćka, a ponieważ talentu mu nie brakuje, zbudował dom moich marzeń. Pełen słońca, zieleni i dobrze zorganizowanej przestrzeni, gdzie można nawet grać w piłkę! - mówiła Steczkowska w rozmowie z portalem kobieta.pl.

Wnętrze domu utrzymane jest w eleganckim, nowoczesnym stylu z nutą luksusu. Dominują jasne kolory, kremowa biel, beże i delikatne szarości, które optycznie powiększają przestrzeń i nadają jej spokojny, wyrafinowany charakter. W sypialni znajduje się duże, tapicerowane łóżko. Otaczają je miękkie poduszki dekoracyjne o subtelnych wzorach. Po obu stronach łóżka znajdują się minimalistyczne stoliki nocne z prostymi lampami, podkreślające symetrię i porządek kompozycji. Na ścianie nad łóżkiem wisi duże lustro w złotej ramie. Całość tworzy atmosferę eleganckiego spokoju.

Jak jest na zewnątrz? Drewniany taras otoczony jest roślinnością. Centralnym elementem strefy wypoczynkowej są wygodne leżaki i jasne meble ogrodowe, utrzymane w minimalistycznej, skandynawskiej estetyce. Jak oceniacie? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Ogród Justyny Steczkowskiej również robi wrażenie. Piosenkarka ma jeden sekret

Jednym z najważniejszych miejsc w posiadłości Justyny Steczkowskiej jest ogród, z którego właścicielka jest szczególnie dumna. Artystka wielokrotnie podkreślała, że bliskość natury ma dla niej ogromne znaczenie, a kwiaty zajmują w jej codziennym życiu wyjątkowe miejsce. Z pasją dba o rośliny, stale uzupełniając kolekcję o nowe okazy i pielęgnując te, które mogą zakwitnąć ponownie. - Kwiaty… Ogrom kwiatów. Kiedy przekwitają, przywożę nowe. Te, które mają cebulki, sadzę w ogrodzie. Oddające mi ostatnie płatki storczyki podcinam nad trzecim kolankiem i wstawiam je do wiaty, a tam dojrzewają sobie do tego, żeby puściły nowe pędy i znowu cieszyły oko domowników. Dlatego u nas storczyki pięknie kwitną i jest ich mnóstwo. Kocham te kwiaty - przekazała.

