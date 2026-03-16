Anna Bardowska i Grzegorz Bardowski w 2022 roku przeprowadzili się do wymarzonego domu. Celebryci, którzy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", chętnie pokazują, jak urządzili swoje gniazdko. Już sama elewacja wzbudziła emocje wśród ich fanów, bowiem zdecydowali się na ciemny kolor. Czarnych elementów nie zabrakło także w środku.

Anna Bardowska przeprowadziła remont w kuchni

Pani domu początkowo wybrała ciemne fronty w kuchni. Efekt wyszedł piękny, jednak po jakimś czasie użytkowania miała dość tego, jak bardzo są wymagające. - Trudne do utrzymania w czystości. Po umyciu wystarczy kropla wody i od razu widać ślad, robią się zacieki - mówiła Anna Bardowska na nagraniu w styczniu, na którym opowiadała o rozwiązaniach w kuchni, z których nie jest zadowolona (zobacz: Bardowska żałuje tych rozwiązań w kuchni. Podpadł jej nowoczesny piekarnik. "Trzeba nacisnąć kilka razy"). W tym roku podjęła decyzję o zmianie szafek.

11 marca na Instagramie Anny Bardowskiej pojawiła się seria zdjęć z jej domu. "Sporo pytań o kuchnię po zmianie frontów, więc proszę bardzo. Ciemne wyglądały pięknie, ale były bardzo wymagające. Mam nadzieję, że będzie teraz łatwiej. Po jednym dniu mogę powiedzieć, że zrobiło się jaśniej i kuchnia wydaje się większa" - przekazała fanom. Swój wpis zakończyła pełna nadziei: "Proszę was fronciki, dajcie mi odpocząć". Widzimy, że tym razem wybrała jaśniejszy kolor, jednak nie do końca da się określić, jaki to jest. Jak tłumaczyła firma, z którą współpracowała Bardowska, to pomieszanie kilku odcieni. Zdjęcia nowej i starej kuchni Bardowskich znajdziecie w naszej galerii:

Internauci reagują na zmianę w kuchni Bardowskich

Pod postem pojawiło się wiele wpisów fanów Anny Bardowskiej, w których ocenili tę zmianę. "Bardzo mi się podoba", "To była dobra decyzja", "Elegancko" - piszą ci, którym podoba się efekt. "Piękna, ale jednak jestem team czarna", "Fronty ładne, ale w ogóle nie pasują do tego drewna", "Jak dla mnie czarne wyglądały dużo lepiej" - podzielili się swoimi odczuciami ci, którzy woleli poprzednią wersję. A Wy co uważacie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

