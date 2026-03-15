Kasia Tusk-Cudna jest córką premiera Donalda Tuska. Choć sama na co dzień stroni od polityki, nie oznacza to, że nie zdarzają się jej wypowiedzi dotyczące tego tematu. Na jej profilu na Instagramie, który prężnie prowadzi od wielu lat, możemy zobaczyć liczne stylizacje, a także ujęcia z życia codziennego. Nie brakuje również wpisów dotyczących aranżacji wnętrz. Ostatnio Kasia Tusk-Cudna pokazała nowe zdjęcia ze swojego domu.

Kasia Tusk-Cudna opublikowała kadry domu. Co jest w środku?

Kasia Tusk chętnie pokazuje kadry ze swojego domu. Tym razem wrzuciła zdjęcie, na którym widać fragment kuchni, a dokładnie duże okno, szafki, blat i zlew. Przyznała, że ostatnio myślała o remoncie, ale udało jej się odmienić wnętrze w znacznie prostszy sposób. amiast przebudowy przestrzeni zdecydowała się na prosty trik: dolna część okna została przesłonięta lekką zasłoną. Dzięki temu z kuchni nie widać już sąsiednich śmietników ani brukowanego podjazdu.

Gdy żyją w tobie dwa demony i jeden marzy o remoncie, a drugi zrobi wszystko, żeby go nie robić, to próbujesz je pogodzić małymi zmianami, bez projektów i kucia. Zazdrostki w oknie sprawiły, że nie widać żółtych śmietników sąsiadów i kostki Bauma - napisała Tusk-Cudna na InstaStories.

Na kolejnych kadrach widać również, że kuchnia córki premiera utrzymana jest w jasnych odcieniach. Wszystkie szafki są w białym kolorze. Całość przełamuje bateria w ciepłym, mosiężnym kolorze. Nad zlewem znajduje się ogromne okno z półprzezroczystą firaną, która delikatnie filtruje światło. Bez wątpienia najważniejszym punktem w tym wnętrzu jest długi stół o marmurowym blacie, przy którym stoi wiele krzeseł w różnych stylach. Ten zabieg nie tylko sprawia, że wnętrze wygląda oryginalnie, ale i dodaje charakteru.

Kasia Tusk-Cudna pokazała wnętrze domu. Jest przełamanie białego koloru

Dom Kasi Tusk-Cudnej od lat budzi zainteresowanie fanów. Influencerka ostatnio zaprezentowała połączenie dawnej architektury z nowoczesnym, bardzo spokojnym designem. Najbardziej charakterystycznym elementem domu są wysokie, łukowe okna z drewnianymi ramami. Wpuszczają do środka ogromną ilość naturalnego światła. Za oknami widać drzewa i stare dachy sąsiednich budynków, co dodatkowo wzmacnia klimat miejskiej willi lub historycznej kamienicy.

