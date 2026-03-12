Powrót na stronę główną

To nie koniec walki o majątek Krzysztofa Krawczyka. Wyciekły nowe informacje

Spór o majątek po Krzysztofie Krawczyku wciąż trwa. Jego syn, Krzysztof Igor Krawczyk, od lat próbuje podważyć testament, na mocy którego cały dorobek artysty ma trafić do jego żony. Wygląda na to, że niedługo sprawa znów trafi na wokandę.
Ewa Krawczyk, Krzysztof Krawczyk, Krzysztof Krawczyk Junior
Fot. KAPiF.pl, YouTube/Magazyn Viva!, YouTube/Uwaga! TVN

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Muzyk zostawił po sobie testament, z którego wynika, że cały majątek należy się jego żonie, Ewie Krawczyk. Tym samym jedyny syn piosenkarza, Krzysztof Igor Krawczyk, został pominięty w podziale spadku. 53-latek robi wszystko, by dokument unieważniono. Jak bowiem twierdzi, jego ojciec miał nie być w pełni świadomy, gdy go sporządzał. Bez unieważnienia syn wokalisty ma prawo jedynie do zachowku, który nie obejmuje praw do tantiemów po muzyku. W sprawie testamentu Krawczyka od lat toczy się walka w sądzie. Wygląda na to, że już niedługo odbędzie się kolejna rozprawa. 

Zobacz wideo Za Krzysztofem Krawczykiem będziemy tęsknić wszyscy. Piosenki niektórych twórców nigdy się nie starzeją

Syn Krzysztofa Krawczyka walczy o majątek po ojcu. Sąd postawił sprawę jasno 

Podczas pierwszej rozprawy Krzysztof Igor Krawczyk wspomniał o testamencie z 2002 roku, w którym miał być rzekomo wymieniony jako spadkobierca. Zaangażowany w sprawę notariusz twierdzi jednak, że taki dokument nie został spisany. Adwokat 53-latka złożył wniosek o powołanie biegłego, który miałby ocenić stan zdrowia piosenkarza w chwili sporządzania właściwego testamentu.

Niedługo później sprawa ucichła. Od 2022 roku nie pojawiły się żadne nowe informacje. Redakcja "Faktu" postanowiła dowiedzieć się czegoś na ten temat w sądzie w Zgierzu. "Sąd Rejonowy w Zgierzu I wydział Cywilny informuje, że sprawy spadkowe nie przedawniają się, a termin rozprawy będzie wyznaczony w najbliższym czasie, o ile nie zapadną inne decyzje procesowe" - przekazano w piśmie przesłanym do tabloidu. 

Żona Krzysztofa Krawczyka przeżyła koszmar po śmierci męża. "Ludzie pluli na mnie"

Jakiś czas temu Ewa Krawczyk udzieliła osobistego wywiadu, w którym opowiedziała o tym, co działo się po śmierci męża. Kobieta padła ofiarą hejterów. - Wszyscy tylko czekali, kiedy ja się stoczę, wezmę jakieś narkotyki, jakaś wóda, bo w takiej sytuacji ja się znalazłam, gdzie hejtów było na mnie miliony - nie wiadomo, z jakiego powodu, gdzie ludzie pisali o mnie niestworzone rzeczy, pluli na mnie, nie wiadomo za co, nie znając mnie - opowiadała podczas spotkania z młodzieżą na zjeździe w Grotnikach. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/10 Aktor na zdjęciu to:

Quiz filmowy dla wzrokowców. Zamazaliśmy twarze polskich aktorów. Poznasz ich? 10/10 to sukces
Popularne