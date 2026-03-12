Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Muzyk zostawił po sobie testament, z którego wynika, że cały majątek należy się jego żonie, Ewie Krawczyk. Tym samym jedyny syn piosenkarza, Krzysztof Igor Krawczyk, został pominięty w podziale spadku. 53-latek robi wszystko, by dokument unieważniono. Jak bowiem twierdzi, jego ojciec miał nie być w pełni świadomy, gdy go sporządzał. Bez unieważnienia syn wokalisty ma prawo jedynie do zachowku, który nie obejmuje praw do tantiemów po muzyku. W sprawie testamentu Krawczyka od lat toczy się walka w sądzie. Wygląda na to, że już niedługo odbędzie się kolejna rozprawa.

Syn Krzysztofa Krawczyka walczy o majątek po ojcu. Sąd postawił sprawę jasno

Podczas pierwszej rozprawy Krzysztof Igor Krawczyk wspomniał o testamencie z 2002 roku, w którym miał być rzekomo wymieniony jako spadkobierca. Zaangażowany w sprawę notariusz twierdzi jednak, że taki dokument nie został spisany. Adwokat 53-latka złożył wniosek o powołanie biegłego, który miałby ocenić stan zdrowia piosenkarza w chwili sporządzania właściwego testamentu.

Niedługo później sprawa ucichła. Od 2022 roku nie pojawiły się żadne nowe informacje. Redakcja "Faktu" postanowiła dowiedzieć się czegoś na ten temat w sądzie w Zgierzu. "Sąd Rejonowy w Zgierzu I wydział Cywilny informuje, że sprawy spadkowe nie przedawniają się, a termin rozprawy będzie wyznaczony w najbliższym czasie, o ile nie zapadną inne decyzje procesowe" - przekazano w piśmie przesłanym do tabloidu.

Żona Krzysztofa Krawczyka przeżyła koszmar po śmierci męża. "Ludzie pluli na mnie"

Jakiś czas temu Ewa Krawczyk udzieliła osobistego wywiadu, w którym opowiedziała o tym, co działo się po śmierci męża. Kobieta padła ofiarą hejterów. - Wszyscy tylko czekali, kiedy ja się stoczę, wezmę jakieś narkotyki, jakaś wóda, bo w takiej sytuacji ja się znalazłam, gdzie hejtów było na mnie miliony - nie wiadomo, z jakiego powodu, gdzie ludzie pisali o mnie niestworzone rzeczy, pluli na mnie, nie wiadomo za co, nie znając mnie - opowiadała podczas spotkania z młodzieżą na zjeździe w Grotnikach.