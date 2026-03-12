Ewa Chodakowska jakiś czas temu zakupiła dwupoziomowe mieszkanie w Warszawie o imponującej powierzchni 360 m kw. Trenerka fitness dzieli życie między Polskę a Grecję - ojczyznę swojego męża, Lefterisa Kavoukisa. - Dom to jest mój azyl. To harmonia, cisza. Tutaj pracuję, tworzę, czytam. Wszystko - wyznała jakiś czas temu w programie "Dzień dobry TVN".

Ewa Chodakowska ma dwupoziomowe mieszkanie w Warszawie. W środku znajduje się prywatna siłownia

Mieszkanie Ewy Chodakowskiej w Warszawie emanuje spokojem i porządkiem, choć trenerka przyznaje, że jej natura bywa inna. - Jestem bałaganiarą i przyznam się do tego, natomiast nie potrafię pracować w chaosie, więc muszę mieć porządek. Jedynym miejscem w domu, które jest naprawdę zabałaganione, jest moja garderoba i tam jest zawsze bałagan - zdradziła z uśmiechem.

Wnętrza apartamentu łączą elegancję z funkcjonalnością. W jadalni uwagę przyciąga imponująca biblioteczka pełna książek, a w salonie centralnym punktem jest elegancki kominek. Trenerka ma także buduar z kolekcją bielizny na wieszakach, przestronną sypialnię z dużym łóżkiem, łazienkę w złotych odcieniach oraz prywatną siłownię na piętrze. Chodakowska podkreśliła, że wszystkie treningi odbywają się w domu. - Chyba nikogo nie zaskoczę. Muszę mieć taką przestrzeń w moim domu. Tak, wszystkie treningi odbywają się tutaj. Nie chodzę do fitness klubu i też chyba udowadniam, że w domu można. Moje materiały są specjalnie przygotowane tak, żeby nie wychodzić z domu i osiągać sukces - dodała. Zdjęcia mieszkania Ewy Chodakowskiej zobaczycie w naszej galerii:

Ewa Chodakowska szczerze o małżeństwie i miłości

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis pobrali się w 2013 roku. Ceremonia cywilna odbyła się we wrześniu w Sanoku, rodzinnym mieście trenerki, a kilka dni później zakochani złożyli przysięgi w warszawskim klasztorze dominikanów. W wywiadzie dla "Vivy!" Chodakowska podzieliła się swoim podejściem do miłości, podkreślając, że jej rozumienie uczuć ewoluowało. - Kiedyś oczekiwałam od miłości ciągłej ekscytacji. Myślałam, że powinna być intensywna, pełna napięcia, nieustannie "jakaś". Że jeśli pojawia się spokój, to znaczy, że coś gaśnie. Już wiem, że to nieprawda - przyznała.