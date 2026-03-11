Dorota Chotecka i Radosław Pazura wzięli ślub w 2003 roku. Parą są jednak znacznie dłużej. Poznali się dekadę wcześniej, podczas studiów w łódzkiej filmówce. Małżonkowie sporadycznie opowiadają w publicznie o życiu prywatnym, jednak w mediach społecznościowych można podejrzeć, jak na co dzień żyją. Chotecka i Pazura mają piękny dom z bajkowym, zadbanym ogrodem.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura we wnętrzach stawiają na minimalizm

Aktorska para słynie z humorystycznych filmików, które publikują wspólnie na Instagramie. Chotecka i Pazura często nagrywają je w domu, dzięki czemu widać, że sercem tego miejsca zdecydowanie jest kuchnia. W tym pomieszczeniu króluje biel - w tym kolorze są zarówno blaty, jak i fronty szafek. Nie brakuje tu przestrzeni do przechowywania - znalazły się i otwarte półki, i szafki zabudowane aż do sufitu. Chotecka i Pazura mają do dyspozycji także płytę grzewczą i nowoczesny okap.

Co ciekawe, w kuchni na podłodze zrezygnowano z płytek. Jest wyłożona drewnianym parkietem, podobnie jak pozostałe dzienne części domu. Widać także, że małżonkowie dużo czasu spędzają przy dużym kuchennym stole - okrągłym ze szklanym blatem.

Salon utrzymany jest w podobnym co kuchnia, eleganckim stylu. Znajdziemy tu białą kanapę, nieduży, drewniany stolik kawowy i jasne zasłony rozciągnięte na całej długości okien. W pomieszczeniu dziennym można zobaczyć też kominek, nad którym powieszono eleganckie lustro. W przestronnej przestrzeni znalazło się również miejsce na fortepian.

Na kilku nagraniach można podejrzeć również, jak Chotecka i Pazura urządzili łazienkę. Widać w niej dużą kabinę prysznicową, podświetlane lustro, a także marmurowe, jasne płytki, którymi pokryta jest w całości jedna ze ścian.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura dużo czasu spędzają w ogrodzie

Prawdziwym królestwem posiadłości Doroty Choteckiej i Radosława Pazury jest przepiękny, zadbany ogród. Gdy tylko dopisuje pogoda, małżonkowie chętnie odpoczywają w przydomowej przestrzeni. Na instagramowych kadrach widać zadbany trawnik, klomby kwiatów, a także krzewy i drzewa. Aktorska para spędza czas wśród zieleni na wygodnych, rozkładanych leżakach.

Chotecka i Pazura korzystają także z dużego balkonu, który zapewne idealnie sprawdza się do przyjmowania gości w letnie dni. Ustawili tu eleganckie meble - biały, wiklinowy stolik ze szklanym blatem i pasujące do niego krzesła.