Piotr Kędzierski wystąpił w programie "halo tu polsat". Reporterka show odwiedziła go w nowym, dopiero co wyremontowanym mieszkaniu. Dziennikarz postanowił pokazać zakątki swojej posiadłości. Zacznijmy od tego, że jego mieszkanie znajduje się w zabytkowej kamienicy z XIX wieku, którą znajdziemy w samym sercu Warszawy. Od razu widać, że Kędzierski lubi sentymentalne dodatki.

Tak mieszka Piotr Kędzierski. Jest tu dużo dodatków

Piotr Kędzierski pokazał w Polsacie swoje mieszkanie. Od razu widać, że aranżacja apartamentu stanowi zestawienie klasycznych rozwiązań z elementami vintage. Na kadrach z salonu uwagę przyciągają przede wszystkim jasne ściany ozdobione elegancką sztukaterią oraz klasyczny drewniany parkiet ułożony w ponadczasowy wzór jodełki.

W oczy rzucają się gadżety i mnóstwo różnego rodzaju dodatków. Reporterka zwróciła uwagę na drewnianą konsolę. - To po babci, ten zegar też. Ja jestem sentymentalny, więc zbieram różne rodzinne artefakty - wyznał Kędzierski. Każda ze ścian ma własną historię do opowiedzenia. Uwagę przykuwa stary rękopis. - Jestem gadżeciarzem, ale gadżety muszą być z podtekstem. Tutaj jest napisane: 'Henryk z Bożej łaski król Francji i Polski'. To był dokument podpisany przez Henryka Walezego w 1570 roku - przekazał. Jak oceniacie wnętrze?

Piotr Kędzierski ma nowe mieszkanie. To znajdziemy w środku

Piotr Kędzierski lubi również kolorowe dodatki. Możemy u niego zauważyć krzesło w niebieskim odcieniu, ciemnozieloną kanapę, a także stołek i poduszkę w odcieniach pomarańczowych z czarnymi kropkami. To właśnie takie nietypowe kolory dodają pomieszczeniom charakter.

Oprowadzając po mieszkaniu, Piotr Kędzierski zwrócił także uwagę, że w jego wnętrzach brakuje dywanów. Jak stwierdził, to bardzo wygodne ze względu na jego obecny udział w "Tańcu z gwiazdami". - Dobrze, że tu nie ma dywanów, będę mógł sobie ćwiczyć - podsumował żartobliwie. ZOBACZ TEŻ: Tuska u Wojewódzkiego i Kędzierskiego zdradziła... szczęka. Ekspert dostrzega agresywne zachowania